В Крыму задержан подозреваемый в сборе сведений о кораблях Черноморского флота
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму уроженца Сумской области 1971 года рождения. Его подозревают в сборе и передаче Украине сведений о кораблях Черноморского флота и подразделениях ПВО. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, полученные Украиной данные должны были использоваться «при нанесении огневого поражения подразделениям» российской армии. ФСБ уточнила, что фигурант получил российское гражданство в 2024 году, после чего продолжил работать на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина, в частности, подбирал места для хранения взрывных устройств и передавал их координаты СБУ.
Злоумышленника задержали при изъятии компонентов самодельного взрывного устройства из тайника в Симферопольском регионе Крыма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (госизмена), ст. 276 (шпионаж) и ст. 222.1 (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) УК. Он арестован.