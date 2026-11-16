В Крыму задержан подозреваемый в сборе сведений о кораблях Черноморского флота

По данным ведомства, полученные Украиной данные должны были использоваться «при нанесении огневого поражения подразделениям» российской армии. ФСБ уточнила, что фигурант получил российское гражданство в 2024 году, после чего продолжил работать на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина, в частности, подбирал места для хранения взрывных устройств и передавал их координаты СБУ.