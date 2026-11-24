В синагоге Кисловодска усилят меры безопасности после попытки теракта
Раввин Кисловодска Акива Худайнатов сообщил, что в городской синагоге усилят меры безопасности после попытки теракта, которую пресекла ФСБ. В синагоге рассказали, что уже получали угрозы после нападения палестинского движения «Хамас» на Израиль в 2023 году.
«Были словесные угрозы, провокации, был поврежден баннер с изображением молящихся евреев»,— рассказали «РИА Новости» в главном раввинате России.
Сотрудники ФСБ 19 ноября задержали в Кисловодске гражданина России, которого подозревают в подготовке теракта в отношении прихожан синагоги. По версии ФСБ, россиянин действовал по указанию запрещенной в стране международной террористической организации. У него изъяли самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг. На допросе молодой человек заявил, что после совершения теракта хотел уехать в Сирию.