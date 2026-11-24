Раввин Кисловодска Акива Худайнатов сообщил, что в городской синагоге усилят меры безопасности после попытки теракта, которую пресекла ФСБ. В синагоге рассказали, что уже получали угрозы после нападения палестинского движения «Хамас» на Израиль в 2023 году.