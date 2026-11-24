Ранее Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что 19 ноября в городе Кисловодске Ставропольского края была предотвращена подготовка террористического акта в отношении прихожан еврейского культового учреждения. Подозреваемый, гражданин РФ 2004 года рождения, действовал по указанию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. При задержании у него было обнаружено самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами. Во время допроса задержанный признал свою вину и сообщил, что после теракта планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в одно из незаконных вооруженных формирований.