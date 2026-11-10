В Краснодарском крае задержан подозреваемый в подготовке покушения на военного

По данным ведомства, у мужчины есть вид на жительство Украины. В 2025 году он связался с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. По заданию куратора, россиянин приехал в Краснодарский край, чтобы обследовать береговую линию Черноморского побережья и передать «полученные сведения противнику». Затем ему нужно было подготовить теракт в отношении военного. Для этого мужчине передали координаты тайника со взрывными устройствами с возможностью дистанционного подрыва.