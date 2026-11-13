В Ставрополе задержан подозреваемый в подготовке взрыва в торговом центре
Сотрудники ФСБ предотвратили взрыв в торговом центре Ставрополя. По подозрению в подготовке преступления задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, мужчина «присягнул на верность» главе террористической структуры и, чтобы подтвердить клятву, собирался подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из торговых центров Ставрополя. Перед этим он провел разведку местности, купил составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления СВУ. После совершения теракта иностранец планировал выехать в Сирию и вступить в ряды группировки, указано в пресс-релизе.
При обыске по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты составные части СВУ и средства связи с инструкциями от куратора. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК (покушение на теракт).