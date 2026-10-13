ФСБ: арестованный японский журналист собирал сведения о участниках СВО с Курил
13.10.2026, 18:51
Журналист японской газеты «Хоккайдо Симбун» (Hokkaido Shimbun) Юки Имаи собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО. Об этом рассказал оперативный сотрудник ФСБ. По информации «Ъ», фигуранта арестовал до 12 декабря Лефортовский районный суд Москвы.
По словам сотрудника спецслужбы, журналист действовал по заданию Национальной разведки Японии. Как сообщает ФСБ, он «признавался близкому окружению в контактах с японской разведкой». Господин Имаи получил задание расспросить местных жителей о мобилизованных и добровольных участниках спецоперации. В ФСБ утверждают, что журналист понимал секретность получаемой информации.
О задержании 34-летнего Юки Имаи пресс-служба ФСБ сообщила сегодня вечером. В заявлении службы утверждалось, что он собирал сведения об обороноспособности России. Против журналиста возбудили уголовное дело о шпионаже.
Юки Имаи учился в СПбГУ и работал в бюро газеты «Хоккайдо Симбун», находящемся в Южно-Сахалинске. Он писал материалы о статусе Курильских островов, отношениях России и Северной Кореи, туризме. Журналист также интересовался историей японских военнопленных, содержавшихся в Приморском крае после Второй мировой войны.