ФСБ: арестованный японский журналист собирал сведения о участниках СВО с Курил

Юки Имаи учился в СПбГУ и работал в бюро газеты «Хоккайдо Симбун», находящемся в Южно-Сахалинске. Он писал материалы о статусе Курильских островов, отношениях России и Северной Кореи, туризме. Журналист также интересовался историей японских военнопленных, содержавшихся в Приморском крае после Второй мировой войны.