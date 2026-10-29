ФСБ сообщила о задержании более 50 человек, завербованных через «Дайвинчик»

Проект «Дайвинчик» изначально существовал как паблик в соцсети «ВКонтакте». Сейчас он работает как бесплатный чат-бот внутри Telegram, «ВКонтакте» и «Макс». В России «Дайвинчик» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В июле ФСБ сообщила о обвинении основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. По версии ФСБ, Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации.