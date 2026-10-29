ФСБ сообщила о задержании более 50 человек, завербованных через «Дайвинчик»
В августе-сентябре в России были задержаны 10 пользователей чат-бота Telegram «Дайвинчик/Lео». Они планировали или уже совершили по заданиям украинских спецслужб поджоги машин правоохранительных органов, АЗС, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщила ФСБ. За аналогичные преступления с июля 2025 года по настоящее время были задержаны 56 россиян в возрасте от 12 до 24 лет.
По данным спецслужбы, задержаны восемь несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет) и двое совершеннолетних (19 и 24 года) россиян. Задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях. Некоторые из задержанных также работали курьерами, отвозя в криптообменные пункты деньги, полученные у обманутых граждан.
Возбуждены уголовные дела о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК), а также умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения. Какая им избрана мера пресечения, в пресс-релизе ФСБ не уточняется. Спецслужба отметила, что обвиняемым грозят длительные сроки лишения свободы.
Проект «Дайвинчик» изначально существовал как паблик в соцсети «ВКонтакте». Сейчас он работает как бесплатный чат-бот внутри Telegram, «ВКонтакте» и «Макс». В России «Дайвинчик» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В июле ФСБ сообщила о обвинении основателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. По версии ФСБ, Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации.