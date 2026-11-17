Дронам запретили взлет
Сорвана серия терактов на юге России
Оперативники ФСБ предотвратили серию громких терактов с использованием беспилотников на юге России. По данным спецслужбы, операцию с начала года готовили Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ), отвечали за нее генералы этих спецслужб Георгий Лордкипанидзе и Николай Ульяницкий, а затраты составили около $2,5 млн. Задержаны четыре агента украинских спецслужб, еще двух — чекисты ликвидировали при задержании.
Сотрудники ФСБ задержали четырех пособников СБУ в Ростове-на-Дону, дагестанском Кизляре, а также в Майкопе (Адыгея) и Тихорецке (Краснодарский край). Об этом стало известно из сообщения российской спецслужбы 17 ноября. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о подготовке к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 22.1 УК РФ). Еще двух подозреваемых, как рассказали в центре общественных связей ФСБ, ликвидировали при задержании. Сотрудники спецслужбы и мирные жители не пострадали.
О том, что ведется подготовка к терактам, чекисты узнали еще в начале 2026 года. Разработкой плана совместно занимались ГУР Минобороны Украины и СБУ. С этого момента российская спецслужба начала контролировать подготовку и установила слежку за предполагаемыми исполнителями атак. Под наблюдением силовиков злоумышленники в несколько этапов получили от кураторов более 700 кг взрывчатки западного производства. Кроме того, им передали не менее 40 ударных беспилотников и шесть гидроциклов, а также необходимые комплектующие и специальную аппаратуру для сборки и настройки дронов-камикадзе.
В ФСБ отметили, что беспилотники забросили по воздуху с помощью метеозондов и других БПЛА, из которых более 70 — удалось перехватить. Гидроциклы же доставили на юг России через третьи страны. Спецслужба утверждает, что в дальнейшем их планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера и начинить каждый взрывчаткой массой 60 кг в тротиловом эквиваленте.
По плану украинских спецслужб, эти катера должны были применить против гражданских судов и военных кораблей в Каспийском море.
При этом FPV-дроны с управлением на оптоволокне планировали запустить из жилого сектора в Адыгее и на Кубани. Целью для атак беспилотников назначили военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.
Завершающая стадия подготовки к терактам началась в ноябре. Тогда агенты ГУР и СБУ привели беспилотники в боевую готовность и установили на позиции для одновременного запуска. Однако в этот момент оперативники ФСБ пресекли деятельность злоумышленников. Обнаруженные безэкипажные катера и дроны обезвредили, а запчасти, аппаратуру и прочие спецсредства изъяли.
ФСБ также опубликовала имена организаторов атак. Ими оказались заместитель руководителя центра специальных операций «А» СБУ бригадный генерал Николай Ульяницкий, а по линии ГУР операцию вел генерал-майор Георгий Лордкипанидзе.
Всего, по данным российской спецслужбы, на подготовку терактов выделили не менее $2,5 млн.
Это стало второй операцией украинских спецслужб, которую чекисты пресекли в ноябре. ФСБ сообщила 2 ноября о задержании партии заминированных FPV-очков для управления дронами, которые под видом гуманитарной помощи пытались отправить бойцам ВС РФ в зону спецоперации. Однако проверка посылки специалистами-взрывотехниками показала, что вместо кулеров охлаждения в очки были вмонтированы взрывные устройства, настроенные на детонацию при включении. Сейчас ФСБ занимается розыском причастных к подготовке этого теракта.