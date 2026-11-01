ФСБ задержала подростка, угрожавшего терактом в «Царицыно»
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несовершеннолетнего, который разместил в TikTok ролик, где угрожал совершить теракт в музее-заповеднике «Царицыно». Молодого человека выявили при проверке информации США о подготовке теракта в Москве, сообщили в ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанный разместил в TikTok фотографии в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в «Царицыно», с подписью: «I found a place» («Я нашел место»).
При обыске по адресу проживания подростка, как сообщили в ФСБ, были найдены предметы, в которых фотографировался молодой человек, определен аккаунт в TikTok, с которого он делал посты, а также выявлена подписка на неонацистский канал в Telegram и «значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических атаках, массовых убийства и других насильственных акциях».
ФСБ запустила проверку при получении информации из правоохранительных органов США. Проверка проводилась совместно с Росгвардией, МВД и СКР. С учетом полученных сведений были отменены культурно-массовые мероприятия в «Царицыно». «Признательны американской стороне за предоставленную информацию», — отмечается в пресс-релизе ФСБ.