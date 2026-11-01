ФСБ задержала подростка, угрожавшего терактом в «Царицыно»

При обыске по адресу проживания подростка, как сообщили в ФСБ, были найдены предметы, в которых фотографировался молодой человек, определен аккаунт в TikTok, с которого он делал посты, а также выявлена подписка на неонацистский канал в Telegram и «значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических атаках, массовых убийства и других насильственных акциях».