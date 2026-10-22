РБК: офицер ФСБ может стать замглавы Минцифры по кибербезопасности
На должность замминистра цифрового развития, который будет курировать информационную безопасность, рассматривают Константина Дробаденко, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас господин Дробаденко возглавляет управление центра защиты информации и спецсвязи ФСБ (отвечает за криптографическую защиту информации и специальную связь). По словам двух собеседников издания, окончательное решение еще не принято.
Должность замглавы Минцифры по кибербезопасности с апреля 2021 года по май 2026-го занимал генерал-лейтенант Александр Шойтов. Он курирует в министерстве госполитику в области информбезопасности, защищенное оборудование и федеральный проект «Информационная безопасность». С 2017 года он также занимает пост президента Академии криптографии.
В структуре Минцифры работают 19 департаментов и десять заместителей министра, включая статс-секретаря. Подразделение Минцифры по информационной безопасности существует в структуре ведомства как минимум с конца 2000-х, тогда его называли департаментом обеспечения безопасности Минсвязи.