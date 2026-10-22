РБК: офицер ФСБ может стать замглавы Минцифры по кибербезопасности

В структуре Минцифры работают 19 департаментов и десять заместителей министра, включая статс-секретаря. Подразделение Минцифры по информационной безопасности существует в структуре ведомства как минимум с конца 2000-х, тогда его называли департаментом обеспечения безопасности Минсвязи.