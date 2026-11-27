ФСБ сообщила о срыве покушения на высокопоставленного военного в ДНР
Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой народной республике (ДНР) гражданку России 1997 года рождения. Ее подозревают в подготовке теракта в отношении высокопоставленного чиновника, который украинские власти планировали совершить с помощью трех ударных дронов «Баба-яга», сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, женщина жила в Волновахе и позднее переехала в Донецк, где начала вести наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств. Также россиянка через мессенджер WhatsApp передавала украинской стороне информацию о его передвижениях и используемых автомобилях. Для убийства военнослужащего планировалось задействовать дроны, снаряженные самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Они были «подавлены системой радиоэлектронной борьбы и обезврежены взрывотехниками ФСБ», указано в пресс-релизе.
Кроме того, женщина в мессенджере Telegram установила контакт с представителями украинских спецслужб и передавала им информацию о местах дислокации подразделений армии России в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Решением суда она арестована.