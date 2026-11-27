По данным ведомства, женщина жила в Волновахе и позднее переехала в Донецк, где начала вести наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств. Также россиянка через мессенджер WhatsApp передавала украинской стороне информацию о его передвижениях и используемых автомобилях. Для убийства военнослужащего планировалось задействовать дроны, снаряженные самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. Они были «подавлены системой радиоэлектронной борьбы и обезврежены взрывотехниками ФСБ», указано в пресс-релизе.