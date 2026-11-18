В ФСБ считают, что созданная сеть сим-боксов использовалась «для ведения разведывательно-подрывной деятельности против безопасности» России. Арестованные — молодые люди 2000-2002 годов рождения. По статье о госизмене (статья 275 УК) им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.