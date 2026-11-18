В Калининградской области арестовали трех мужчин за создание сети сим-боксов
В Калининградской области арестованы трое мужчин по подозрению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. По данным ведомства, мужчины создали сеть сим-боксов в интересах украинских спецслужб.
Сим-бокс — это аппаратный комплекс, который позволяет разместить и одновременно управлять большим количеством SIM-карт.
В ФСБ считают, что созданная сеть сим-боксов использовалась «для ведения разведывательно-подрывной деятельности против безопасности» России. Арестованные — молодые люди 2000-2002 годов рождения. По статье о госизмене (статья 275 УК) им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.