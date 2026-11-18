По данным ФСБ, один из задержанных через мессенджер установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. В марте он получил от куратора пульт дистанционного управления дроном и прошел обучение по управлению БПЛА. Как отмечает ФСБ, он планировал совершение «разведывательно-диверсионных акций» на объектах промышленного комплекса и другой критической инфраструктуры. Хабаровчанину было поручено собрать личные данные военнослужащих. Он привлек к заданию своего родственника, который имел доступ к сведениям о военных в зоне СВО.