ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Хабаровского края. По версии спецслужбы, мужчины собирали для военной разведки Украины данные о промпредприятиях и военнослужащих, принимающих участие в СВО.
По данным ФСБ, один из задержанных через мессенджер установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. В марте он получил от куратора пульт дистанционного управления дроном и прошел обучение по управлению БПЛА. Как отмечает ФСБ, он планировал совершение «разведывательно-диверсионных акций» на объектах промышленного комплекса и другой критической инфраструктуры. Хабаровчанину было поручено собрать личные данные военнослужащих. Он привлек к заданию своего родственника, который имел доступ к сведениям о военных в зоне СВО.
Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Оба фигуранта отправлены под арест. Задержанные — граждане России 1996 и 2005 годов рождения, другие подробности о них не приводятся.