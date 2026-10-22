РБК: ФСБ рекомендовала отключать сайты из-за уязвимости в PHP

Речь идет о сайтах органов власти, а также финансовых, энергетических, транспортных, медицинских и других организаций, которые не успевают оперативно обновить программное обеспечение из-за уязвимости PHP. Директива разослана через госсистему ГосСОПКА и предписывает обновить язык программирования PHP до исправленной версии, проверив серверы антивирусом. Если быстро обновить системы невозможно, владельцам ресурсов необходимо ограничить внешний доступ к уязвимым веб-серверам или полностью их отключить.