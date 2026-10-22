РБК: ФСБ рекомендовала отключать сайты из-за уязвимости в PHP
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ предписал объектам критической информационной инфраструктуры ограничить доступ к своим сайтам из-за уязвимости PHP. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, разосланное центром.
Речь идет о сайтах органов власти, а также финансовых, энергетических, транспортных, медицинских и других организаций, которые не успевают оперативно обновить программное обеспечение из-за уязвимости PHP. Директива разослана через госсистему ГосСОПКА и предписывает обновить язык программирования PHP до исправленной версии, проверив серверы антивирусом. Если быстро обновить системы невозможно, владельцам ресурсов необходимо ограничить внешний доступ к уязвимым веб-серверам или полностью их отключить.
Причиной требований стали две критические уязвимости в PHP с максимальным уровнем опасности — 9,2 балла из 10. Ошибки позволяют злоумышленникам удаленно получать контроль над сайтами и извлекать данные.
Об обнаружении ошибок с помощью ИИ разработчики сообщили 20 октября. На следующий день они сообщили о выпуске обновления, в котором эти проблемы исправлены.
На PHP работают более 90% русскоязычных сайтов, из-за чего под угрозой оказались десятки и сотни тысяч ресурсов Рунета. В мире этот показатель составляет 69,3%.