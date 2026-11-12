В Майкопе, Донецке и Омске задержаны предполагаемые пособники спецслужб Украины

Кроме того, предполагаемые пособники украинских спецслужб призывали в интернете к совершению террористических преступлений, указано в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Их действия контролировали через мессенджер Telegram. За сотрудничество с Украиной, уточняет ведомство, им обещали деньги и выезд в страны Евросоюза. У задержанного в Донецке изъяты готовые к применению самодельное взрывное устройство и ручная граната.