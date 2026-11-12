В Майкопе, Донецке и Омске задержаны предполагаемые пособники спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Майкопе, Донецке и Омске трех россиян и одного иностранца по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. По данным ФСБ, они собирали данные об участниках спецоперации, а также объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для терактов.
Кроме того, предполагаемые пособники украинских спецслужб призывали в интернете к совершению террористических преступлений, указано в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Их действия контролировали через мессенджер Telegram. За сотрудничество с Украиной, уточняет ведомство, им обещали деньги и выезд в страны Евросоюза. У задержанного в Донецке изъяты готовые к применению самодельное взрывное устройство и ручная граната.
В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) и ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности) УК. Решением суда их отправили под стражу.