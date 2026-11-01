ФСБ задержала подростка, угрожавшего терактом в «Царицыно»
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несовершеннолетнего, который разместил в TikTok ролик, где угрожал совершить теракт в музее-заповеднике «Царицыно». Молодого человека выявили при проверке информации США о подготовке теракта в Москве, сообщили в ФСБ.
О том, что США передали российской стороне информацию о готовящемся теракте, ФСБ сообщила 31 октября. После этого парковый комплекс был оцеплен, всех посетителей эвакуировали, были отменены все запланированные мероприятия, в том числе концерт органной музыки. На место прибыли многочисленные патрули полиции, а также подразделения Росгвардии. Кинологи с собаками обследовали всю парковую зону. Днем позже появилась информация и о задержанном.
По данным спецслужбы, несовершеннолетний разместил в TikTok фотографии в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в «Царицыно», с подписью: «I found a place» («Я нашел место»).
При обыске по адресу проживания подростка, как сообщили в ФСБ, были найдены предметы, в которых фотографировался молодой человек, определен аккаунт в TikTok, с которого он делал посты, а также выявлены подписка на неонацистский канал в Telegram и «значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических атаках, массовых убийствах и других насильственных акциях».
«Признательны американской стороне за предоставленную информацию»,— отмечается в пресс-релизе ФСБ.
Отметим, что уголовная ответственность за теракт (ст. 205 УК РФ) или подготовку к нему в РФ наступает с 14 лет. Максимально возможное наказание для лиц, не достигших 18 лет,— десять лет воспитательной колонии.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 4