ФСБ задержала подростка, угрожавшего терактом в «Царицыно»

О том, что США передали российской стороне информацию о готовящемся теракте, ФСБ сообщила 31 октября. После этого парковый комплекс был оцеплен, всех посетителей эвакуировали, были отменены все запланированные мероприятия, в том числе концерт органной музыки. На место прибыли многочисленные патрули полиции, а также подразделения Росгвардии. Кинологи с собаками обследовали всю парковую зону. Днем позже появилась информация и о задержанном.