ФСБ: гражданин Швеции нелегально прибыл в Псковскую область для диверсий
ФСБ задержала в Псковской области подданного Швеции, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. По версии спецслужбы, мужчина прибыл в Россию для совершения диверсий.
Мужчина был задержан в Себежском районе. Он незаконно пересек российскую госграницу «с территории сопредельного государства», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ЦОС, в феврале-июне иностранец проходил службу по контракту в организации, которая признана в России террористической. Он служил в должности командира отделения беспилотных авиакомплексов 24-го штурмового батальона ВСУ.
Имя задержанного и другие подробности о нем не раскрываются. «Имеются документы, подтверждающие его участие в боевых действиях против нашей страны в составе ВСУ»,— сказано в пресс-релизе ЦОС (есть у «Ъ»).
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы России) УК РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении дел по ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней) и ст. 359 (наемничество) УК РФ.