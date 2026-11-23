Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России 1990 года рождения. Его подозревают в сборе сведений о нахождении в регионе бывшего сотрудника министерства госбезопасности (МГБ) ДНР и передаче их военной разведке Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.