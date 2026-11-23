В Крыму задержан подозреваемый в сборе данных для военной разведки Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России 1990 года рождения. Его подозревают в сборе сведений о нахождении в регионе бывшего сотрудника министерства госбезопасности (МГБ) ДНР и передаче их военной разведке Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, россиянин через иностранный мессенджер инициативно установил связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы собирать информацию и «нанести ущерб безопасности» России.
По заданию куратора мужчина собрал данные о месте проживания бывшего сотрудника МГБ «для дальнейшей ликвидации», указано в пресс-релизе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Он арестован.