Суд в Москве арестовал японского журналиста по делу о шпионаже
13.10.2026, 18:08
Лефортовский суд Москвы 13 октября арестовал гражданина Японии, корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» Имаи Юки по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ), следует из карточки на сайте суда.
Сотрудники ФСБ задержали Имаи Юки в Сахалинской области, а затем доставили в Москву. По версии следствия, журналист «собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности России», передает «РИА Новости».
По данным ФСБ, сведения Имаи Юки собирал для передачи по заданию японской разведки. Делал он это, отметили в ФСБ, «с целью их использования против безопасности России».
Имаи Юки — 34 года. По данным «Осторожно, новости», летом 2026 года он посетил Приморский край. Там он делал материал про пункты, где содержались японские солдаты, попавшие в плен во время Советско-японской войны 1945 года.