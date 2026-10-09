ФСБ: 39 россиян в возрасте от 15 до 30 лет осуждены за поджоги и диверсии

Суды в России вынесли приговоры 39 гражданам в возрасте от 15 до 30 лет, признанным виновными в совершении диверсий. Осужденные были завербованы украинскими спецслужбами для поджогов авиатехники, объектов транспортной инфраструктуры и связи, а также планирования диверсий на железных дорогах, заявили в ФСБ.