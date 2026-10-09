ФСБ: 39 россиян в возрасте от 15 до 30 лет осуждены за поджоги и диверсии
ФСБ: в РФ 39 человек осуждены за поджоги техники и объектов транспорта и связи
09.10.2026, 10:05
Суды в России вынесли приговоры 39 гражданам в возрасте от 15 до 30 лет, признанным виновными в совершении диверсий. Осужденные были завербованы украинскими спецслужбами для поджогов авиатехники, объектов транспортной инфраструктуры и связи, а также планирования диверсий на железных дорогах, заявили в ФСБ.
Преступная деятельность фигурантов в 17 регионах была пресечена при содействии СКР и МВД, отметили в Центре общественных связей ФСБ. Суды назначили им наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 26 лет.
Вербовка проводилась через группы в мессенджере Telegram, предлагающие быстрый заработок. После выполнения заданий кураторы либо блокировали аккаунты исполнителей, либо выплачивали вознаграждение значительно меньше обещанной суммы, отметили в следствии. В ФСБ подчеркнули, что осужденные рассчитывали на «легкие деньги», однако столкнулись с обманом.