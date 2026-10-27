ФСБ задержала 23 человека по делу о нелегальной миграции

Как утверждает ФСБ, подозреваемые также декларировали привлечение к работам высококлассных иностранных специалистов с зарплатой 250 тыс. руб. в месяц. По факту иностранные работники не имели нужной квалификации и получали по 60 тыс. руб. Возбуждено шесть уголовных дел по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), 12 дел о легализации денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК), 10 дел о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК).