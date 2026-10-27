ФСБ задержала 23 человека по делу о нелегальной миграции
ФСБ совместно с МВД России задержали 23 человека, связанных с организацией нелегальной миграции. 21 человек заключен под стражу, еще двое отправлены под домашний арест, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержания провели в Пермском крае, Ивановской, Новгородской и Ростовской областях. Среди задержанных — руководители нескольких коммерческих компаний. По версии следствия, они организовали межрегиональное преступное сообщество, возбуждено уголовное дело (ст. 210 УК). Названия компаний не приводятся.
По данным ФСБ, руководство швейного предприятия в ростовском городе Шахты вступило в сговор с представителями юрлиц из других регионов. Они помогали иностранцам въезжать в Россию на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов, выданных от имени фирм-однодневок. В отношении руководителя производства и его сообщников возбуждено 106 уголовных дел об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК).
Как утверждает ФСБ, подозреваемые также декларировали привлечение к работам высококлассных иностранных специалистов с зарплатой 250 тыс. руб. в месяц. По факту иностранные работники не имели нужной квалификации и получали по 60 тыс. руб. Возбуждено шесть уголовных дел по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), 12 дел о легализации денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК), 10 дел о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК).
На имущество шахтинского швейного предприятия наложен арест на сумму 141 млн руб.