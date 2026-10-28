ФСБ задержала более сотни подпольных оружейников в 53 российских регионах
ФСБ сообщила о прекращении деятельности 48 подпольных оружейных мастерских. Спецслужба выявила 126 подпольных оружейников в 53 регионах России. Было изъято 363 единицы огнестрельного оружия иностранного производства.
Согласно пресс-релизу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержания провели в августе и сентябре. Задержанные причастны к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению гражданских образцов оружия и их сбыту.
Изъяты 45 гранатометов, 9 пулеметов, 9 пистолетов-пулеметов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, 94 винтовки, карабина и ружья, а также 1436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и 60,5 тыс. патронов.
В сентябре ФСБ отчитывалась о задержании 11 нелегальных изготовителей оружия в 43 регионах страны. Была пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, изъято почти 300 единиц оружия.