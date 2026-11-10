«РИА Новости»: начальник службы ФСБ Комков поучаствует в переговорах в Абу-Даби

Сегодняшние переговоры, по данным российских информагентств, начнутся в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Делегацию РФ на встрече возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В переговорную группу также входят заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.