«РИА Новости»: начальник службы ФСБ Комков поучаствует в переговорах в Абу-Даби
Начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков вошел в состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в переговорной группе. Встреча пройдет в Абу-Даби 10-11 ноября.
Сегодняшние переговоры, по данным российских информагентств, начнутся в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Делегацию РФ на встрече возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В переговорную группу также входят заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.
Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США на переговорах будут представлять спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Источники украинских и западных СМИ также сообщали об участии во встрече представителей Европы, однако в Кремле их присутствие исключают из-за заранее обговоренного трехстороннего формата.