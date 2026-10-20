ФСБ задержала за госизмену подростка из Марий Эл
ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Марий Эл 2008 года рождения по делу о государственной измене. По данным спецслужбы, подозреваемый за вознаграждение передавал Киеву сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов региона.
По данным ФСБ, задержанный установил через интернет контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Следственное отделение УФСБ по Республике Марий Эл возбудило в отношении него уголовное дело по статье 275 УК РФ.