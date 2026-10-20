ФСБ задержала за госизмену подростка из Марий Эл

ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Марий Эл 2008 года рождения по делу о государственной измене. По данным спецслужбы, подозреваемый за вознаграждение передавал Киеву сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов региона.