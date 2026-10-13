ФСБ: россиянка планировала атаковать дронами воронежский аэродром «Балтимор»
13.10.2026, 11:17
ФСБ сообщила о предотвращении теракта СБУ в Воронежской области. По версии спецслужбы, завербованная Украиной россиянка планировала с помощью дронов атаковать военный аэродром «Балтимор». Женщина задержана.
Согласно пресс-релизу ФСБ, россиянку завербовали в 2022 году, когда она была на Украине. По заданию куратора она арендовала в Воронеже гараж, который планировала использовать для сборки и дальнейшего запуска БПЛА. Целью запланированной атаки ФСБ называет «разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетного парка и личного состава военного аэродрома».
По данным ФСБ, женщина изъяла из тайников и переместила в арендованное помещение девять комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами. В них якобы использовалось взрывчатое вещество иностранного производства массой около 500 г каждое. После перевода дронов в боевое положение управление ими должны были взять на себя операторы с территории Украины.
Россиянка отправлена под арест. В ФСБ добавили, что продолжают «мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления».