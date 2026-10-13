ФСБ: россиянка планировала атаковать дронами воронежский аэродром «Балтимор»

По данным ФСБ, женщина изъяла из тайников и переместила в арендованное помещение девять комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами. В них якобы использовалось взрывчатое вещество иностранного производства массой около 500 г каждое. После перевода дронов в боевое положение управление ими должны были взять на себя операторы с территории Украины.