По данным ведомства, в июне 2026 года женщину уже обманывали на крупную сумму денег. Через четыре месяца она вновь стала жертвой мошенников, которые теперь представились сотрудниками ФСБ России. «Они пообещали ей "восстановить справедливость" и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы "предателя Родины"»,— указано в пресс-релизе.