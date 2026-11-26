ФСБ сообщила о срыве покушения на российского военного и его семью в Сочи
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи, который планировали украинские спецслужбы. Начавшая с ними сотрудничать россиянка 1955 года рождения вовремя созналась и избежала наказания, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, в июне 2026 года женщину уже обманывали на крупную сумму денег. Через четыре месяца она вновь стала жертвой мошенников, которые теперь представились сотрудниками ФСБ России. «Они пообещали ей "восстановить справедливость" и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы "предателя Родины"»,— указано в пресс-релизе.
Для этого россиянку попросили взять из тайника «устройство слежения» и установить его под автомобилем участника спецоперации. Она взяла содержимое тайника и принесла домой, после чего осознала «преступный характер задания», позвонила по номеру 112 и сообщила о контактах с псевдосотрудниками. Прибывшие на место взрывотехники обнаружили вместо прибора для слежки самодельное взрывное устройство массой 2 кг. Жильцов дома эвакуировали, а СВУ обезвредили.
В ФСБ отметили, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволило женщине избежать уголовной ответственности и остаться в живых. Положение закреплено в ст. 31 УК, напомнили в спецслужбе.