ФСБ показала кадры задержания жителя Перми за сбор данных для терактов
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса жителей Пермского края, Белгородской и Самарской областей. Их подозревают в сборе данных об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для совершения терактов в интересах Украины.
На кадрах допроса задержанный в Пермском крае сообщил, что по заданию украинских спецслужб устроился на оборонный завод. По словам молодого человека, он также передал куратору сведения о сотрудниках предприятия и снял 11 цехов завода.
Житель Белгородской области признался, что его завербовали после того, как он стал жертвой телефонных мошенников. Осужденный за попытку диверсии на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре рассказал, как заложил туда взрывные устройства. Их удалось обезвредить.
В раскрытых ранее делах сбор сведений выглядел не как обычная съемка: к фотографиям производственных зданий добавляли координаты и описание наиболее важных объектов, а затем отправляли материалы кураторам через мессенджер. В августе 2023 года ФСБ также сообщала о передаче фотографий военных эшелонов с указанием места съемки и количества техники.
В феврале 2024 года по делу Дмитрия Киселева фотографии и видео железнодорожных узлов и энергетических предприятий направлялись кураторам, а некоторые объекты предлагались для будущей диверсии. В марте 2025 года ФСБ заявляла о передаче украинским кураторам сведений об объектах оборонного предприятия, включающих фотографии производственных зданий с координатами и описанием наиболее важных объектов. Ранее, в мае 2023 года, ведомство сообщало о задержании гражданки Украины, передача геопространственных данных которой о дислокации и деятельности группировки войск была использована против безопасности России.