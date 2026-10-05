ФСБ показала кадры задержания жителя Перми за сбор данных для терактов

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса жителей Пермского края, Белгородской и Самарской областей. Их подозревают в сборе данных об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для совершения терактов в интересах Украины.

На кадрах допроса задержанный в Пермском крае сообщил, что по заданию украинских спецслужб устроился на оборонный завод. По словам молодого человека, он также передал куратору сведения о сотрудниках предприятия и снял 11 цехов завода.

Житель Белгородской области признался, что его завербовали после того, как он стал жертвой телефонных мошенников. Осужденный за попытку диверсии на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре рассказал, как заложил туда взрывные устройства. Их удалось обезвредить.