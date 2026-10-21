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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Происшествия

ФСБ задержала служившего в ВСУ снайпером гражданина Германии

ФСБ России задержала гражданина Германии, прежде служившего в Вооруженных силах Украины. В Центре общественных связей ведомства заявили, что иностранный наемник дезертировал после того, как не получил обещанные деньги. Где именно был задержан мужчина, не уточняется.
По данным ФСБ, в 2004–2010 годах подозреваемый участвовал в боевых действиях в Афганистане, Сомали и Сирии. В 2016–2018 годах иностранец был снайпером в одном из подразделений территориальной обороны ВСУ, установила ФСБ. В 2025 году он «с целью заработка вновь прибыл на территорию Украины, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года». Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье о наемничестве (ст. 359 УК РФ).
Германия
ФСБ
Шпионаж и госизмена
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