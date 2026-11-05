В Ленинградской области задержан подозреваемый в подготовке теракта на ж/д
Сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области 1978 года рождения. Его подозревают в подготовке диверсии на объекте железнодорожного транспорта по заданию украинской стороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.
По данным ФСБ, в 2024 году мужчину завербовал член запрещенной в России террористической организации, подконтрольной украинским спецслужбам. Помимо подготовки теракта на ж/д, он собирал и передавал сведения о дислокации объектов вооруженных сил России и заправочных станций в Санкт-Петербурге.
При обыске у россиянина изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (покушение на диверсию) УК. Решением суда он заключен под стражу. В ФСБ добавили, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.