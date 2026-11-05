В Ленинградской области задержан подозреваемый в подготовке теракта на ж/д

При обыске у россиянина изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (покушение на диверсию) УК. Решением суда он заключен под стражу. В ФСБ добавили, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.