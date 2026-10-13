В Москве арестован обвиняемый в шпионаже японский журналист
14.10.2026, 02:45
Лефортовский суд Москвы 13 октября арестовал журналиста японской газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи. По данным ФСБ, он собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в СВО. Фигуранту инкриминируется шпионаж (ст. 276 УК РФ).
По словам представителя спецслужбы, журналист действовал по заданию Национальной разведки Японии. Как сообщает ФСБ, он «признавался близкому окружению в контактах с японской разведкой». Господин Имаи получил задание расспросить местных жителей о мобилизованных и добровольных участниках спецоперации. В ФСБ утверждают, что журналист понимал секретный характер собираемой информации.
Юки Имаи учился в СПбГУ и работал в бюро газеты Hokkaido Shimbun, находящемся в Южно-Сахалинске. Он писал материалы о статусе Курильских островов, отношениях России и Северной Кореи, туризме. Журналист также интересовался историей японских военнопленных, содержавшихся в Приморском крае после Второй мировой войны.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 4