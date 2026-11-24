ФСБ сообщила о срыве теракта в синагоге в Кисловодске
Сотрудники ФСБ 19 ноября задержали в Кисловодске Ставропольского края гражданина России 2004 года рождения. Его подозревают в подготовке теракта «в отношении прихожан еврейского культового учреждения» — синагоги, сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы.
По данным ФСБ, россиянин действовал по указанию участников запрещенной в стране международной террористической организации (МТО). На допросе молодой человек рассказал, что после совершения теракта планировал выехать в Сирию для «участия в деятельности незаконных вооруженных формирований».
В ведомстве отметили, что злоумышленник провел разведку местности, определил время наибольшего скопления граждан и самостоятельно изготовил взрывное устройство. Молодого человека задержали, когда он шел к месту планируемого преступления. У него изъяли самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами.
По месту жительства задержанного обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, а также средства связи, содержащие переписку и инструкции от представителя МТО. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на теракт).