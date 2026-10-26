ФСБ сообщила о срыве теракта на объекте противоракетной обороны Москвы

По данным ФСБ, одного из злоумышленников завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). За совершение преступления ему обещали заплатить. Для этого мужчина прибыл в Россию и привлек к заданию своего знакомого «из числа близких связей». FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств они изъяли из тайников в Смоленской и Калужской областях.