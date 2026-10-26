ФСБ сообщила о срыве теракта на объекте противоракетной обороны Москвы
ФСБ: задержаны двое подозреваемых в подготовке атаки на объект ПВО в Москве
Сотрудники ФСБ задержали двоих уроженцев Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Их подозревают в подготовке атаки FPV-дронов на объект электроэнергетики и «один из ключевых элементов системы противоракетной обороны» Москвы. Об этом сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы.
По данным ФСБ, одного из злоумышленников завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). За совершение преступления ему обещали заплатить. Для этого мужчина прибыл в Россию и привлек к заданию своего знакомого «из числа близких связей». FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств они изъяли из тайников в Смоленской и Калужской областях.
Затем требовалось настроить полученные из тайников ударные БПЛА, доставить их для запуска в Московскую область, а также включить перед взлетом. «Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины»,— следует из пресс-релиза ФСБ. Сообщников задержали на этапе приготовления к теракту.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе). Их заключили под стражу.