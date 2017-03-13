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11 июля, четверг
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Воронеж. Черноземье
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Главные анонсы 11 июля
10/07
Андрей Клычков пообещал учесть мнение орловцев при реконструкции сквера Ермолова
10/07
Роман Старовойт постарался переубедить противников строительства дороги в Курске
10/07
Воронежские активисты ОНФ просят не сокращать пригородные маршруты
10/07
Курские силовики подозревают главного редактора «Суджанских вестей» в мошенничестве
10/07
Вице-мэр Курска Марина Сойникова покидает пост
10/07
Липецкую митрополию возглавил бывший викарий патриарха Кирилла Арсений
10/07
Первым заместителем прокурора Воронежской области назначен Юрий Немкин
10/07
Работа белгородского ветсанутильзавода «Корочанский» приостановлена
10/07
СКР начал проверку обрушения кровли многоэтажного дома в Тамбове
10/07
Воронежский 172 ЦАРЗ вновь пытаются обанкротить
10/07
Мария Мазур временно возглавила департамент культуры Воронежской области
09/07
Комитет соцобеспечения, материнства и детства Курской области возглавит Татьяна Сукновалова
09/07
Воронежское УФАС предписало аннулировать аукцион на 107 млн рублей
09/07
Игорь Артамонов посадил дерево на сирийской авиабазе Хмеймим
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синдром Драве – тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества, требуется лекарство на 6 месяцев
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(обновлено: 10.07.2019)
Отставки и назначения Черноземья
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Николай Шишкин обратит взор на Сибирь
Спустя 13 лет он покидает пост прокурора Воронежской области
Бывшей чиновнице посчитали эпизоды
За взятку в 800 тыс. рублей экс-сотрудницу мэрии Орла могут лишить свободы на 12 лет
Депутат меняет кресло
Виктор Карамышев планирует покинуть Госдуму и возглавить мэрию Курска
Алексея Карякина выводят из сада
Поменяется глава департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области
У ОЭЗ «Липецк» отнимают голову
Иван Кошелев покидает пост гендиректора особой экономической зоны
«Почувствовать на своей шкуре и принять решение»
Мэром Белгорода под музыку из «Звездных войн» выбрали бывшего вице-губернатора Юрия Галдуна
Мэр Липецка не выдержал противостояния с Игорем Артамоновым
Новым главой города может стать бизнесвумен Евгения Уваркина
Звонки воронежского чиновника переслушали
Анатолий Букреев привлек внимание силовиков перед увольнением из облправительства
«Мало самостоятельности. Вертикали много»
Претенденты на пост мэра Белгорода представили программы развития города
Белгородская мэрия продолжает обмен
Константин Полежаев может стать вице-губернатором по ЖКХ
Подмосковный чиновник высадился в Липецке
Игорь Артамонов нашел «политического» зама в команде Андрея Воробьева
Илья Коптяев не удержал «Медтехнику»
Белгородские власти поменяли гендиректора поставщика медоборудования
Воронежская прокуратура меняет «громоотвод»
Первый заместитель главы надзорного ведомства региона уходит на пенсию
Лискинский район потерял главу
Виктор Шевцов покинул один из самых успешных воронежских муниципалитетов
Минприроды рассматривает кадры из Воронежа
Пост замминистра, курирующего сферу отходов, может занять Владимир Логинов
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Александр Михайлов проложил дорогу Роману Старовойту
Курскую область возглавил «молодой руководитель» из Минтранса
«Я неплохо во всем разбираюсь»
Игоря Артамонова представили липецким чиновникам
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На Среднерусском экономическом форуме обсудили цифровизацию
За два дня его площадки посетили более 2,5 тыс. человек
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Каждому свое
Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
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«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
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Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
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А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
Фотогалерея
«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
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Парад Победы в Воронеже
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«Экспорт не может решить проблемы перепроизводства»
Представители АПК Воронежской области обсудили курс федеральных властей на наращивание экспорта сельхозпродукции
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Цифровизация с комфортом
26-27 июня 2019 года в Курске прошел VIII Среднерусский экономический форум
Комплексные решения КЭАЗ для «умного производства»
Курский электроаппаратный завод сформировал импортозамещающий ассортимент
Новости компаний
Представители 12 стран
приняли участие в большом техническом туре на Нововоронежскую АЭС
Диалог с потребителями
В Воронеже состоялось официальное открытие нового флагманского Центра обслуживания потребителей филиала…
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Банкротства
Конференции
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Фотоагентство
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