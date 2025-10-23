Проблема-1000

Губернатор Александр Хинштейн утвердил новую структуру правительства Курской области. Количество министерств сократилось с 24 до 17 в результате укрупнения и переименования их в управления и комитеты. Также были упразднены должности заместителей председателя правительства, которые, по мнению нового главы региона, полностью дублируют вице-губернаторов. Эксперт считает, что состоятельность и эффективность утвержденной структуры будут зависеть от ее кадрового наполнения, которое пока во много опирается на местных управленцев.

Александр Хинштейн добавил в местную команду кадры из предыдущего региона

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал новую структуру правительства региона. Вместо 24 министерств в нем будет 17. Также в новой структуре полностью упразднены должности пяти заместителей председателя правительства, которые, по словам господина Хинштейна, выполняли те же функции, что и шесть вице-губернаторов. Теперь заместителей у главы региона будет восемь.

В своем Telegram-канале губернатор опубликовал фамилии большинства заместителей и министров нового правительства. По состоянию на вчерашний вечер были раскрыты кандидатуры семи вице-губернаторов из восьми:

Первый заместитель Александр Чепик, назначенный на пост в качестве врио в начале года, продолжит возглавлять правительство региона и курировать министерства финансов, экономразвития, здравоохранения, соцобеспечения и комитет по тарифам. Единственным новым кадром среди замов стала Елена Атанова, работавшая ранее первым вице-мэром Самары, а в марте этого года назначенная на пост врио министра приграничья Курской области. Она будет курировать работу министерств строительства, восстановления и развития приграничья, ЖКХ и ТЭК, транспорта. Из кресла зампреда в вице-губернаторское пересел Евгений Лобов, который продолжит курировать внутреннюю и молодежную политику, а также станет полномочным представителем в Курской облдуме. Наиболее опытным вице-губернатором в новой структуре является Оксана Крутько. Она будет курировать сферы цифрового развития, образования и спорта. Госпожа Крутько была впервые назначена на пост замгубернатора еще в 2021 году, позже занимала пост зампреда. Другие три зама были назначены на свои посты в качестве врио в начале года. Вице-губернатор и глава Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов в новой структуре будет курировать блок вопросов, связанных с будущим празднованием тысячелетия Курска. Бывшая сотрудница аппарата комитета Госдумы, в котором работал Александр Хинштейн, Галина Авдонина продолжит в статусе замгубернатора руководить представительством Курской области при федеральном правительстве. Вице-губернатором останется также Геннадий Бабаскин, работавший до начала года замруководителя дорожного управления региона.

Сокращение количества министерств пройдет в Курской области за счет укрупнения и переименования.

Так, в новой структуре минстрой будет объединен с министерством восстановления и развития приграничья; министерство градостроительства и архитектуры — с минимущества; экономического развития — с министерством труда и занятости. Министерства правового обеспечения и по тарифам и ценам станут комитетами, министерство охраны объектов культурного наследия — управлением. Министерство приоритетных проектов и туризма будет упразднено, его функции частично лягут на минэкономразвития и занятости населения, а частично — на министерство градостроительной политики.

В сообщенииях господина Хинштейна о назначении руководителей министерств раскрыты имена 13 управленцев. Среди них есть только три новичка.

Так, Владимир Панферов назначен на пост врио министра финансов и бюджетного контроля. Ранее он занимал аналогичный пост в Самарской области. Кроме того, выходец из самарского правительства, а с начала года помощник господина Хинштейна Светлана Дроздова стала врио министра восстановления, развития приграничья и строительства. Еще об одном новом министре губернатор рассказал накануне во время прямого эфира. Он предложил директору Курского колледжа культуры Алексею Конореву стать министром культуры.

Среди министров новой структуры, помимо господина Панферова и госпожи Дроздовой, есть еще два «варяга». Так, с лета врио министра природных ресурсов работает бывший глава нижегородского ГБУ «Экология региона» Максим Левин, а врио министра физкультуры и спорта трудится Наталья Жигалова, занимавшая аналогичный пост в Белгородской области. Временно оба посты они продолжат занимать до утверждения федеральными министерствами.

Почти все остальные члены курского министерского корпуса трудятся еще со времен губернатора Романа Старовойта: Наталья Гончарова останется министром сельского хозяйства, Александр Замараев — транспорта и автомобильных дорог, Сергей Кожевников — цифрового развития и связи, Александр Мулевин — ЖКХ и ТЭК, Левон Осипов — главой минэкономразвития, Дмитрий Савин — врио министра градостроительной политики, Татьяна Сукновалова — министром социального обеспечения, материнства и детства, а Михаил Шумаков — информации и общественных коммуникаций.

Наиболее короткий срок работает на данный момент врио министра образования Наталия Леонова. На эту должность она была назначена в феврале этого года. В 2021–2024 годах госпожа Леонова руководила местным цирком, а после работала секретарем в приемной господина Старовойта.

Политолог Владимир Слатинов считает, что в новой структуре правительства Курской области есть очевидные и логично выстроенные приоритеты инфраструктурного блока и блока «Курск-1000», объединяющего ряд ведомств в сфере управления имуществом и землей, градостроительства, культуры и охраны культурного наследия. Эксперт отметил также несколько уязвимостей: в новой схеме нет органичных социальных блоков — социальная сфера оказалась «разбросанной» по разным кластерам, а наиболее сложная отрасль — здравоохранение — осталась без профильного замгубернатора, но под кураторством председателя правительства. Владимир Слатинов добавил, что состоятельность и эффективность утвержденной структуры будут во многом зависеть от ее кадрового наполнения, которое пока что состоит как из местных, так и приглашенных кадров, прошедших «испытательный срок».

Сергей Толмачев