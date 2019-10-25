Электронщикам снимают напряжение

Конфликт сотрудников воронежского АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ, входит в совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» — «Элемент») с временным гендиректором Романом Федоровым завершился компромиссами при фактической победе руководства. Проверки силовиков, проведенные по просьбе пожаловавшихся на господина Федорова сотрудников, не выявили существенных нарушений, но в «Элементе» решили сменить гендиректора. Вместо господина Федорова учреждение возглавит Владимир Смерек, а бывший руководитель может уйти на повышение. Самый статусный протестующий, главный конструктор Валерий Крюков, выйдет на пенсию.

О смене руководства НИИЭТ “Ъ-Черноземье” рассказали в головном ООО «Элемент». Там уточнили, что на предприятии «пересматривается бизнес-стратегия: фокус НИИЭТ будет направлен на развитие цифровых микросхем и дизайн-центра с сильной школой разработки». В ближайшее время НИИЭТ возглавит Владимир Смерек, который «на переходный период» назначен исполнительным директором, а до этого возглавлял дизайн-центр проектирования интегральных микросхем института. «Действующий временный генеральный директор, Роман Федоров, создал фундамент для стратегического развития и может быть переведен на другую роль в рамках группы компаний, где сможет максимально раскрыть свой потенциал», — сказали в пресс-службе «Элемента». Сейчас господин Смерек проходит процедуру получения допусков для руководства предприятием. После его перехода на пост гендиректора временная должность исполнительного директора будет упразднена.

Владимир Смерек Владимиру Смереку 37 лет. В 2004 году окончил Воронежский государственный технический университет. Выполнял разработки в области микроконтроллеров и изделий с повышенной стойкостью к воздействиям. С 2003 года работал в НИИЭТ на инженерных должностях, участвовал в разработке изделий. В 2009 году был назначен начальником лаборатории разработки специализированных микроконтроллеров. С 2016 года работал в должности начальника дизайн-центра проектирования интегральных микросхем НИИЭТ. Кандидат технических наук.

«Элемент» также планирует скорректировать кадровую политику НИИЭТ, подчеркнули в головной компании. «Предполагается создание социальных лифтов по продвижению талантливых лидеров и упрощение организационной структуры, которая предусматривает большее взаимодействие внутри единой команды с фокусом на разработку технологических решений. В связи с этим повышается позиция главного конструктора до роли первого заместителя гендиректора, а блок производства выводится в прямое управление гендиректора», — добавили в пресс-службе. При назначениях на руководящие должности в НИИЭТ теперь будут отдавать предпочтение сотрудникам из кадрового резерва самого предприятия, подчеркнули в «Элементе».

В конце июля в СМИ было опубликовано письмо с 23 подписями сотрудников НИИЭТ, в том числе главного конструктора, главного инженера, начальников отделов и лабораторий, адресованное гендиректору ГК «Ростех» Сергею Чемезову, а также зампреду правительства РФ Юрию Борисову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. В нем подписанты обвиняли Романа Федорова и его предшественника Дмитрия Кожанова в снижении экономической эффективности предприятия: план поставок продукции якобы был выполнен лишь на 22% «даже с учетом фиктивных продаж», объем которых «составляет почти 113 млн руб.». По словам авторов письма, средняя зарплата якобы упала на 20%, объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — почти в полтора раза, а техперевооружение предприятия было приостановлено. Кроме того, в письме было указано, что заместителем начальника «важнейшего отдела, обеспечивающего функционирование производственной деятельности предприятия, назначен личный водитель бывшего гендиректора Кожанова». Авторы письма резюмировали, что господин Федоров «является примером того, каким не должен быть руководитель научно-исследовательского института».

Собеседник “Ъ-Черноземье”, хорошо знакомый с руководством НИИЭТ, но просивший не называть его, сообщил, в частности, что «ставший замначальника отдела бывший “водитель” имеет два высших образования и опыт, а функции водителя он выполнял из-за отсутствия штатного»: «Зарплата платится в срок, ее средний размер — 60 тыс. руб., а ее сокращение по объективным причинам в последнее время произошло не на 20%, а на 7%». По его словам, изменение ряда процессов связано с приходом нового собственника и оптимизацией. Три года выручка института росла, лишь в последний год снизилась из-за сокращения гособоронзаказа, сообщил собеседник “Ъ-Черноземье”. Он также отмечал, что в руководстве НИИЭТ по отношению к «протестующим» были настроены достаточно жестко: «Теперь останутся либо одни, либо другие».

В октябре прокуратура Воронежской области вместе с налоговой службой и полицией завершила проверку НИИЭТ. Фактов фиктивных продаж, незаконных командировок и приема на работу выявлено не было. По данным прокуратуры, впрочем, вскрылись якобы имеющиеся другие нарушения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса: их детали не раскрывались ни надзорным ведомством, ни НИИЭТ. По словам знакомых с работой НИИЭТ собеседников “Ъ-Черноземье”, повышенный до статуса первого заместителя гендиректора главный конструктор Валерий Крюков (был самым статусным «протестующим») выйдет на пенсию по возрасту. Господин Крюков не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”. Ранее в беседе с “Ъ-Черноземье” он так оценивал свои перспективы: «Три варианта — уволят, посадят или дадут медаль».

Олег Мухин