Врио особого назначения

В правительстве Белгородской области представили врио губернатора Александра Шуваева. Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин представил его как опытного управленца, в том числе благодаря его участию в кадровой программе «Время героев». Его предшественник Вячеслав Гладков выразил уверенность, что представители местной власти помогут новому руководителю включиться в дела, а сам господин Шуваев назвал своими главными задачами обеспечение безопасности и экономическое развитие Белгородской области. Опрошенные «Ъ-Черноземье» представители местной элиты последние три дня были максимально сдержаны в оценках кадровых изменений и итогов правления господина Гладкова, отмечая, что «его было видно по команде».

В пятницу, 15 мая, в большом зале дома правительства в Белгороде прошла торжественная церемония представления местным элитам временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева. Он был назначен главой региона 13 мая, когда в отставку ушел Вячеслав Гладков.

Господин Шуваев родился 7 мая 1981 года в Новом Осколе Белгородской области. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. На военной службе господин Шуваев был с 2002 года, в разное время руководил парашютно-десантным взводом, батальоном и полком, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в Грузии и в Сирии. С 2022 года участвовал в военной операции на территории Украины, где возглавлял 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Славянскую бригаду, которая участвовала в боях за Авдеевку. В 2025 году Александр Шуваев прошел подготовку по программе «Время героев»: его наставником был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. С января этого года господин Шуваев стал его заместителем.

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, представляя Александра Шуваева белгородским чиновникам и депутатам, охарактеризовал его как опытного управленца, в том числе благодаря участию во «Времени героев».

«Необходимо добиваться ощутимых изменений и по другим сферам, но, конечно, результаты можно получить, только опираясь на общественное доверие и диалог с жителями. Уверен, что эти позиции будут в основе работы. Уверен, что Александр Михайлович обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели»,— сказал господин Еремин. Он также поблагодарил Вячеслава Гладкова за годы работы в сложных условиях.

Сам Александр Шуваев в своем выступлении поблагодарил президента за доверие и напомнил, что всю жизнь служит Родине. «В Белгородской области живут люди с железным характером, которые ежедневно проявляют мужество, героизм и самоотверженность. Самая главная задача для меня — это обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономики и социальной сферы региона. Дальше мы будем продолжать наращивать усилия для защиты нашего края»,— сказал врио.

Вячеслав Гладков в своем выступлении сказал, что работа в новой должности всегда сложна, но у нового руководителя получится решить все задачи. «Особенно в части безопасности — в этой части Александр Михайлович максимально профессиональный человек, один из лучших в стране, а это для нас сегодня очень важно. Все остальные на своих местах, и я уверен, что будут помогать так же, как и мне»,— сказал экс-губернатор. Он подчеркнул, что не мог представить, что регион станет для него родным за пять лет.

Указом президента Владимира Путина бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Александра Невского, сообщило областное издание «Мир Белогорья». Эта государственная награда считается одной из старейших и наиболее почетных в стране: с определенными изменениями она существовала в Российской империи, сохранялась в наградной системе СССР и сегодня вручается по особым случаям.

Пока что местные политики, чиновники и предприниматели аккуратно оценивают произошедшие кадровые изменения в руководстве Белгородской области. Все опрошенные собеседники «Ъ-Черноземье» сходятся во мнении, что отставка господина Гладкова, чьи полномочия истекали этой осенью, ожидалась уже месяц. При этом результаты его работы они оценивают положительно. Первый секретарь белгородского обкома КПРФ и депутат облдумы Николай Мухин сказал «Ъ-Черноземье», что положительно оценивает деятельность Вячеслава Гладкова за его непрерывную работу в условиях жесточайших обстрелов.

«Человек был с нами в режиме 24/7, уже за это я буду благодарить его»,— пояснил депутат, пообещав оказать всю необходимую помощь врио, о котором во время своей службы на СВО слышал только положительные отзывы. Руководители местных отделений ЛДПР и «Справедливой России» Евгений Дремов и Владимир Абельмазов не стали комментировать смену руководства.

Оценивая итоги работы предыдущего губернатора, белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев подчеркнул, что «любого руководителя видно по команде», однако в случае белгородской администрации, по его словам, «были совершенно разные люди», многие из которых «проработали достаточно недолго». При этом господин Епанчинцев призвал учитывать, что господину Гладкову пришлось работать в «жестких условиях», когда «правила игры писались по ходу разворачивания событий», а «внешний контекст был очень сложный». Среди главных вопросов он отметил следующее:

«Состояние инфраструктуры — это, наверное, один из маркеров эффективности управленцев. Мы, белгородцы, видим, например, состояние дорог в городе, и это может перечеркнуть любые позитивные результаты работы губернатора».

Он поблагодарил экс-губернатора за проект парка «Берега», отметив его важным позитивным достижением. От нового главы региона ожидаются «более внимательное отношение к предпринимателям» и «компетентные люди, которые будут руководить экономикой региона. Идеально — если их будущее будет связано с Белгородчиной».

Развернутых комментариев о перестановке руководства от представителей бизнеса «Ъ-Черноземье» пока получить не удалось. К примеру, глава кондитерской группы компаний «Славянка» Сергей Гусев сказал, что решения президента не обсуждаются.

В соцсетях отставка господина Гладкова вызвала заметный резонанс. Под публикациями об уходе на странице экс-губернатора во «ВКонтакте» появилось 2,2 тыс. комментариев, среди которых преобладают благодарности. Пользователь Елизавета Голубаева написала: «Как будто потеряли родного человека. Вам удачи на новом месте и здоровья», комментарий собрал свыше 2,1 тыс. отметок «нравится».

В ответ на это пользователи отмечали: «и дождь пошел, сама природа плачет». С более развернутым посланием обратился пользователь Дмитрий Левшин: «Кому теперь писать в комментариях о своих проблемах?!? Мы не понимаем это решение?!? Если это президент, лично я не понимаю его в этой ситуации… Я буду голосовать за Вас если пойдете в президенты». Встречалась и критика: пользователи указывали на вопросы безопасности региона и работу системы реагирования на угрозы. Но по объему она значительно уступала положительным оценкам.

В Telegram-канале «Настоящий Гладков» (ранее — «Вячеслав Гладков», переименованный после заявлений о создании его фейковых аккаунтов украинскими спецслужбами) реакция пользователей выразилась в платных, купленных за звезды Telegram подарках и подписях к ним: «Спасибо вам Вячеслав Владимирович за проделанную работу для нашего региона. Будем помнить о вас!», «Самому лучшему губернатору».

При этом в «Мире Белогорья» обратили внимание, что мошенники уже успели создать канал от имени нового главы, опубликовав приветственный пост и назвав его «Настоящий Шуваев». Позднее была представлена уже официальная страница, созданная 13 мая. По состоянию на вечер пятницы там 14,1 тыс. подписчиков. У господина Гладкова остался его популярный канал с 465,3 тыс. подписчиков.

Сергей Толмачев, Анна Швечикова