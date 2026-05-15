Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Врио особого назначения

Белгородская область провожает прежнего и встречает нового руководителя

В правительстве Белгородской области представили врио губернатора Александра Шуваева. Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин представил его как опытного управленца, в том числе благодаря его участию в кадровой программе «Время героев». Его предшественник Вячеслав Гладков выразил уверенность, что представители местной власти помогут новому руководителю включиться в дела, а сам господин Шуваев назвал своими главными задачами обеспечение безопасности и экономическое развитие Белгородской области. Опрошенные «Ъ-Черноземье» представители местной элиты последние три дня были максимально сдержаны в оценках кадровых изменений и итогов правления господина Гладкова, отмечая, что «его было видно по команде».

Предыдущая фотография
Александр Шуваев (слева) пообещал, что Белгородская область не будет отказывать от «мирных планов»

Александр Шуваев (слева) пообещал, что Белгородская область не будет отказывать от «мирных планов»

Фото: правительство Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: правительство Белгородской области

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (на фото) на представлении врио губернатора Александра Шуваева

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (на фото) на представлении врио губернатора Александра Шуваева

Фото: правительство Белгородской области

Следующая фотография
1 / 3

Александр Шуваев (слева) пообещал, что Белгородская область не будет отказывать от «мирных планов»

Фото: правительство Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: правительство Белгородской области

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (на фото) на представлении врио губернатора Александра Шуваева

Фото: правительство Белгородской области

В пятницу, 15 мая, в большом зале дома правительства в Белгороде прошла торжественная церемония представления местным элитам временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева. Он был назначен главой региона 13 мая, когда в отставку ушел Вячеслав Гладков.

Господин Шуваев родился 7 мая 1981 года в Новом Осколе Белгородской области. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. На военной службе господин Шуваев был с 2002 года, в разное время руководил парашютно-десантным взводом, батальоном и полком, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в Грузии и в Сирии. С 2022 года участвовал в военной операции на территории Украины, где возглавлял 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Славянскую бригаду, которая участвовала в боях за Авдеевку. В 2025 году Александр Шуваев прошел подготовку по программе «Время героев»: его наставником был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. С января этого года господин Шуваев стал его заместителем.

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, представляя Александра Шуваева белгородским чиновникам и депутатам, охарактеризовал его как опытного управленца, в том числе благодаря участию во «Времени героев».

«Необходимо добиваться ощутимых изменений и по другим сферам, но, конечно, результаты можно получить, только опираясь на общественное доверие и диалог с жителями. Уверен, что эти позиции будут в основе работы. Уверен, что Александр Михайлович обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели»,— сказал господин Еремин. Он также поблагодарил Вячеслава Гладкова за годы работы в сложных условиях.

Чем известен врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Сам Александр Шуваев в своем выступлении поблагодарил президента за доверие и напомнил, что всю жизнь служит Родине. «В Белгородской области живут люди с железным характером, которые ежедневно проявляют мужество, героизм и самоотверженность. Самая главная задача для меня — это обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономики и социальной сферы региона. Дальше мы будем продолжать наращивать усилия для защиты нашего края»,— сказал врио.

Вячеслав Гладков в своем выступлении сказал, что работа в новой должности всегда сложна, но у нового руководителя получится решить все задачи. «Особенно в части безопасности — в этой части Александр Михайлович максимально профессиональный человек, один из лучших в стране, а это для нас сегодня очень важно. Все остальные на своих местах, и я уверен, что будут помогать так же, как и мне»,— сказал экс-губернатор. Он подчеркнул, что не мог представить, что регион станет для него родным за пять лет.

Указом президента Владимира Путина бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Александра Невского, сообщило областное издание «Мир Белогорья». Эта государственная награда считается одной из старейших и наиболее почетных в стране: с определенными изменениями она существовала в Российской империи, сохранялась в наградной системе СССР и сегодня вручается по особым случаям.

Как прошла смена губернатора Белгородской области

Пока что местные политики, чиновники и предприниматели аккуратно оценивают произошедшие кадровые изменения в руководстве Белгородской области. Все опрошенные собеседники «Ъ-Черноземье» сходятся во мнении, что отставка господина Гладкова, чьи полномочия истекали этой осенью, ожидалась уже месяц. При этом результаты его работы они оценивают положительно. Первый секретарь белгородского обкома КПРФ и депутат облдумы Николай Мухин сказал «Ъ-Черноземье», что положительно оценивает деятельность Вячеслава Гладкова за его непрерывную работу в условиях жесточайших обстрелов.

«Человек был с нами в режиме 24/7, уже за это я буду благодарить его»,— пояснил депутат, пообещав оказать всю необходимую помощь врио, о котором во время своей службы на СВО слышал только положительные отзывы. Руководители местных отделений ЛДПР и «Справедливой России» Евгений Дремов и Владимир Абельмазов не стали комментировать смену руководства.

Как комментировал Вячеслав Гладков планы на второй срок

Оценивая итоги работы предыдущего губернатора, белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев подчеркнул, что «любого руководителя видно по команде», однако в случае белгородской администрации, по его словам, «были совершенно разные люди», многие из которых «проработали достаточно недолго». При этом господин Епанчинцев призвал учитывать, что господину Гладкову пришлось работать в «жестких условиях», когда «правила игры писались по ходу разворачивания событий», а «внешний контекст был очень сложный». Среди главных вопросов он отметил следующее:

«Состояние инфраструктуры — это, наверное, один из маркеров эффективности управленцев. Мы, белгородцы, видим, например, состояние дорог в городе, и это может перечеркнуть любые позитивные результаты работы губернатора».

Он поблагодарил экс-губернатора за проект парка «Берега», отметив его важным позитивным достижением. От нового главы региона ожидаются «более внимательное отношение к предпринимателям» и «компетентные люди, которые будут руководить экономикой региона. Идеально — если их будущее будет связано с Белгородчиной».

Развернутых комментариев о перестановке руководства от представителей бизнеса «Ъ-Черноземье» пока получить не удалось. К примеру, глава кондитерской группы компаний «Славянка» Сергей Гусев сказал, что решения президента не обсуждаются.

Итоги правления Вячеслава Гладкова

Читать далее

В соцсетях отставка господина Гладкова вызвала заметный резонанс. Под публикациями об уходе на странице экс-губернатора во «ВКонтакте» появилось 2,2 тыс. комментариев, среди которых преобладают благодарности. Пользователь Елизавета Голубаева написала: «Как будто потеряли родного человека. Вам удачи на новом месте и здоровья», комментарий собрал свыше 2,1 тыс. отметок «нравится».

В ответ на это пользователи отмечали: «и дождь пошел, сама природа плачет». С более развернутым посланием обратился пользователь Дмитрий Левшин: «Кому теперь писать в комментариях о своих проблемах?!? Мы не понимаем это решение?!? Если это президент, лично я не понимаю его в этой ситуации… Я буду голосовать за Вас если пойдете в президенты». Встречалась и критика: пользователи указывали на вопросы безопасности региона и работу системы реагирования на угрозы. Но по объему она значительно уступала положительным оценкам.

В Telegram-канале «Настоящий Гладков» (ранее — «Вячеслав Гладков», переименованный после заявлений о создании его фейковых аккаунтов украинскими спецслужбами) реакция пользователей выразилась в платных, купленных за звезды Telegram подарках и подписях к ним: «Спасибо вам Вячеслав Владимирович за проделанную работу для нашего региона. Будем помнить о вас!», «Самому лучшему губернатору».

При этом в «Мире Белогорья» обратили внимание, что мошенники уже успели создать канал от имени нового главы, опубликовав приветственный пост и назвав его «Настоящий Шуваев». Позднее была представлена уже официальная страница, созданная 13 мая. По состоянию на вечер пятницы там 14,1 тыс. подписчиков. У господина Гладкова остался его популярный канал с 465,3 тыс. подписчиков.

Сергей Толмачев, Анна Швечикова

Фотогалерея

Чем запомнится Белгородской области Вячеслав Гладков

Предыдущая фотография
Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область 5 лет и 177 дней — с 18 ноября 2020 года.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область 5 лет и 177 дней — с 18 ноября 2020 года.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Одной из заметных вех его карьеры до прихода в Белгородскую область был пост вице-губернатора Севастополя. Он курировал там внутреннюю политику с сентября 2016-го по конец марта 2018 года. На фото господин Гладков и его будущий белгородский заместитель по экономике Илья Пономарев во время заседания Законодательного собрания Севастополя. 6 сентября 2016 года.

Одной из заметных вех его карьеры до прихода в Белгородскую область был пост вице-губернатора Севастополя. Он курировал там внутреннюю политику с сентября 2016-го по конец марта 2018 года. На фото господин Гладков и его будущий белгородский заместитель по экономике Илья Пономарев во время заседания Законодательного собрания Севастополя. 6 сентября 2016 года.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Вячеслав Гладков и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время круглого стола с привлечением общественности в Законодательном собрании Севастополя в Крыму в рамках обсуждения изменений в Устав города. 11 октября 2016 года.

Вячеслав Гладков и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время круглого стола с привлечением общественности в Законодательном собрании Севастополя в Крыму в рамках обсуждения изменений в Устав города. 11 октября 2016 года.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В 2018 году Вячеслав Гладков покинул пост замглавы Севастополя по собственному желанию и стал заместителем председателя краевого правительства — руководителем аппарата.

В 2018 году Вячеслав Гладков покинул пост замглавы Севастополя по собственному желанию и стал заместителем председателя краевого правительства — руководителем аппарата.

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Указом президента Владимира Путина Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. На фото он со своим предшественником Евгением Савченко, который руководил регионом 27 лет.

Указом президента Владимира Путина Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. На фото он со своим предшественником Евгением Савченко, который руководил регионом 27 лет.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вячеслав Гладков во время церемонии представления правительству региона. 20 ноября 2020 года.

Вячеслав Гладков во время церемонии представления правительству региона. 20 ноября 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Для повышения своей узнаваемости до уровня предшественника господин Гладков начал нетипичную для региона кампанию открытости. На фото он во время прямого эфира с жителями области. 10 декабря 2020 года.

Для повышения своей узнаваемости до уровня предшественника господин Гладков начал нетипичную для региона кампанию открытости. На фото он во время прямого эфира с жителями области. 10 декабря 2020 года.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

11 марта 2021 года Вячеслав Гладков провел свою первую большую пресс-конференцию с представителями СМИ.

11 марта 2021 года Вячеслав Гладков провел свою первую большую пресс-конференцию с представителями СМИ.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Во власти денег много не заработаешь, сюда идут с желанием что-то изменить»,— так Вячеслав Гладков тогда объяснил привлекательность госслужбы для молодежи. 11 марта 2021 года.

«Во власти денег много не заработаешь, сюда идут с желанием что-то изменить»,— так Вячеслав Гладков тогда объяснил привлекательность госслужбы для молодежи. 11 марта 2021 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вячеслав Гладков лично выезжал на места крупных происшествий и атак ВСУ. На фото он на месте пожара на нефтебазе ПАО «НК “Роснефть”» в Белгороде после авиаудара. 1 апреля 2022 года.

Вячеслав Гладков лично выезжал на места крупных происшествий и атак ВСУ. На фото он на месте пожара на нефтебазе ПАО «НК “Роснефть”» в Белгороде после авиаудара. 1 апреля 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также господин Гладков лично встречался с жителями, пострадавшими от ударов ВСУ. На фото он во время возложения цветов у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года.

Также господин Гладков лично встречался с жителями, пострадавшими от ударов ВСУ. На фото он во время возложения цветов у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов во время встречи с местными жителями у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года.

Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов во время встречи с местными жителями у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На встрече с президентом Владимиром Путиным 8 августа 2022 года Вячеслав Гладков констатировал снижение объема инвестиций в регион.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 8 августа 2022 года Вячеслав Гладков констатировал снижение объема инвестиций в регион.

Фото: пресс-служба президента РФ

Вячеслав Гладков перед началом заседания Государственного совета России по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях в Кремле. 22 декабря 2022 года.

Вячеслав Гладков перед началом заседания Государственного совета России по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях в Кремле. 22 декабря 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Белгородской области во время встречи с жителями Белгородского округа по вопросу строительства очистных сооружений. 11 мая 2023 года.

Губернатор Белгородской области во время встречи с жителями Белгородского округа по вопросу строительства очистных сооружений. 11 мая 2023 года.

Фото: пресс-служба Белгородской ипотечной корпорации

Вячеслав Гладков не раз встречался и совместно работал с главами соседних регионов. На фото он с губернатором Курской области Романом Старовойтом, который впоследствии покончил с собой. 10 июня 2023 года.

Вячеслав Гладков не раз встречался и совместно работал с главами соседних регионов. На фото он с губернатором Курской области Романом Старовойтом, который впоследствии покончил с собой. 10 июня 2023 года.

Фото: пресс-служба

Во время губернаторства Вячеслава Гладков произошли и крупные бизнес-события. Так, холдинг «Русагро» поглотил местную ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова (на фото вместе с губернатором). Позже глава региона назвал именно господина Зотова инициатором сделки.

Во время губернаторства Вячеслава Гладков произошли и крупные бизнес-события. Так, холдинг «Русагро» поглотил местную ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова (на фото вместе с губернатором). Позже глава региона назвал именно господина Зотова инициатором сделки.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов во время посещения парка «Берега» и набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года.

Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов во время посещения парка «Берега» и набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с людьми в форме в парке «Берега» и на набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с людьми в форме в парке «Берега» и на набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пресс-конференция Вячеслава Гладкова по итогам 2023 года прошла с заметно усиленными мерами безопасности. Ее организовали в актовом зале школы с заклеенными «бронепленкой» окнами.

Пресс-конференция Вячеслава Гладкова по итогам 2023 года прошла с заметно усиленными мерами безопасности. Ее организовали в актовом зале школы с заклеенными «бронепленкой» окнами.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» во время пресс-конференции, Вячеслав Гладков отметил следующее: «Безусловно, оперативная обстановка влияет на экономику, много негативных тенденций. Но мы не готовы сменить вектор развития и цифры не меняем». 23 ноября 2023 года.

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» во время пресс-конференции, Вячеслав Гладков отметил следующее: «Безусловно, оперативная обстановка влияет на экономику, много негативных тенденций. Но мы не готовы сменить вектор развития и цифры не меняем». 23 ноября 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке на выборах президента России. 17 марта 2024 года.

Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке на выборах президента России. 17 марта 2024 года.

Фото: Коммерсантъ / Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На следующей ежегодной пресс-конференции Вячеслав Гладков показал себя как губернатор, который не стесняется произносить табуированное слово «война». За три часа общения с журналистами он произнес его не менее пяти раз. 20 ноября 2024 года.

На следующей ежегодной пресс-конференции Вячеслав Гладков показал себя как губернатор, который не стесняется произносить табуированное слово «война». За три часа общения с журналистами он произнес его не менее пяти раз. 20 ноября 2024 года.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Губернатор Белгородской области отвечает на вопросы журналистов о расследовании хищений при строительстве фортификационных сооружений во время пресс-конференции в Белгороде. 14 августа 2025 года.

Губернатор Белгородской области отвечает на вопросы журналистов о расследовании хищений при строительстве фортификационных сооружений во время пресс-конференции в Белгороде. 14 августа 2025 года.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке. 14 сентября 2025 года.

Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке. 14 сентября 2025 года.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков контролирует работы по извлечению упавшего боеприпаса в Белгороде. 22 января 2026 года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков контролирует работы по извлечению упавшего боеприпаса в Белгороде. 22 января 2026 года.

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков несколько раз попадал под атаки ВСУ во время рабочих поездок. Один из таких инцидентов произошел 23 марта 2026 года.

Вячеслав Гладков несколько раз попадал под атаки ВСУ во время рабочих поездок. Один из таких инцидентов произошел 23 марта 2026 года.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания в правительстве региона, которое транслировалось в соцсетях до его ухода в отпуск перед отставкой. На заседании 23 марта господин Гладков заявил, что Max функционирует «не в полном объеме», и поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову «отработать некоторые технические моменты, которые позволяют получить более качественную связь».

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания в правительстве региона, которое транслировалось в соцсетях до его ухода в отпуск перед отставкой. На заседании 23 марта господин Гладков заявил, что Max функционирует «не в полном объеме», и поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову «отработать некоторые технические моменты, которые позволяют получить более качественную связь».

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В Кремле 13 мая прошла рабочая встреча президента с новым врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.

В Кремле 13 мая прошла рабочая встреча президента с новым врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.

Фото: Kremlin.ru

Новый глава региона является уроженцем Белгородской области. Он участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Удостоен звания Героя России.

Новый глава региона является уроженцем Белгородской области. Он участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Удостоен звания Героя России.

Фото: Kremlin.ru

Следующая фотография
1 / 30

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область 5 лет и 177 дней — с 18 ноября 2020 года.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Одной из заметных вех его карьеры до прихода в Белгородскую область был пост вице-губернатора Севастополя. Он курировал там внутреннюю политику с сентября 2016-го по конец марта 2018 года. На фото господин Гладков и его будущий белгородский заместитель по экономике Илья Пономарев во время заседания Законодательного собрания Севастополя. 6 сентября 2016 года.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Вячеслав Гладков и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время круглого стола с привлечением общественности в Законодательном собрании Севастополя в Крыму в рамках обсуждения изменений в Устав города. 11 октября 2016 года.

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В 2018 году Вячеслав Гладков покинул пост замглавы Севастополя по собственному желанию и стал заместителем председателя краевого правительства — руководителем аппарата.

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Указом президента Владимира Путина Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. На фото он со своим предшественником Евгением Савченко, который руководил регионом 27 лет.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вячеслав Гладков во время церемонии представления правительству региона. 20 ноября 2020 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Для повышения своей узнаваемости до уровня предшественника господин Гладков начал нетипичную для региона кампанию открытости. На фото он во время прямого эфира с жителями области. 10 декабря 2020 года.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

11 марта 2021 года Вячеслав Гладков провел свою первую большую пресс-конференцию с представителями СМИ.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Во власти денег много не заработаешь, сюда идут с желанием что-то изменить»,— так Вячеслав Гладков тогда объяснил привлекательность госслужбы для молодежи. 11 марта 2021 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вячеслав Гладков лично выезжал на места крупных происшествий и атак ВСУ. На фото он на месте пожара на нефтебазе ПАО «НК “Роснефть”» в Белгороде после авиаудара. 1 апреля 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также господин Гладков лично встречался с жителями, пострадавшими от ударов ВСУ. На фото он во время возложения цветов у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов во время встречи с местными жителями у разрушенных жилых домов на улице Маяковского в Белгороде после ракетного удара. 3 июля 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На встрече с президентом Владимиром Путиным 8 августа 2022 года Вячеслав Гладков констатировал снижение объема инвестиций в регион.

Фото: пресс-служба президента РФ

Вячеслав Гладков перед началом заседания Государственного совета России по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях в Кремле. 22 декабря 2022 года.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Белгородской области во время встречи с жителями Белгородского округа по вопросу строительства очистных сооружений. 11 мая 2023 года.

Фото: пресс-служба Белгородской ипотечной корпорации

Вячеслав Гладков не раз встречался и совместно работал с главами соседних регионов. На фото он с губернатором Курской области Романом Старовойтом, который впоследствии покончил с собой. 10 июня 2023 года.

Фото: пресс-служба

Во время губернаторства Вячеслава Гладков произошли и крупные бизнес-события. Так, холдинг «Русагро» поглотил местную ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова (на фото вместе с губернатором). Позже глава региона назвал именно господина Зотова инициатором сделки.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов во время посещения парка «Берега» и набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с людьми в форме в парке «Берега» и на набережной в Белгороде. 6 августа 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пресс-конференция Вячеслава Гладкова по итогам 2023 года прошла с заметно усиленными мерами безопасности. Ее организовали в актовом зале школы с заклеенными «бронепленкой» окнами.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» во время пресс-конференции, Вячеслав Гладков отметил следующее: «Безусловно, оперативная обстановка влияет на экономику, много негативных тенденций. Но мы не готовы сменить вектор развития и цифры не меняем». 23 ноября 2023 года.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке на выборах президента России. 17 марта 2024 года.

Фото: Коммерсантъ / Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На следующей ежегодной пресс-конференции Вячеслав Гладков показал себя как губернатор, который не стесняется произносить табуированное слово «война». За три часа общения с журналистами он произнес его не менее пяти раз. 20 ноября 2024 года.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Губернатор Белгородской области отвечает на вопросы журналистов о расследовании хищений при строительстве фортификационных сооружений во время пресс-конференции в Белгороде. 14 августа 2025 года.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вячеслав Гладков во время голосования на избирательном участке. 14 сентября 2025 года.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков контролирует работы по извлечению упавшего боеприпаса в Белгороде. 22 января 2026 года.

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков несколько раз попадал под атаки ВСУ во время рабочих поездок. Один из таких инцидентов произошел 23 марта 2026 года.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания в правительстве региона, которое транслировалось в соцсетях до его ухода в отпуск перед отставкой. На заседании 23 марта господин Гладков заявил, что Max функционирует «не в полном объеме», и поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову «отработать некоторые технические моменты, которые позволяют получить более качественную связь».

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В Кремле 13 мая прошла рабочая встреча президента с новым врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым.

Фото: Kremlin.ru

Новый глава региона является уроженцем Белгородской области. Он участвовал в боевых действиях в зоне СВО. Удостоен звания Героя России.

Фото: Kremlin.ru

Смотреть