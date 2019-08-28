Шестеро за одного

Депутаты городского собрания Курска утвердили структуру мэрии, измененную избранным ими же в начале лета на пост главы Виктором Карамышевым. Он собирался сократить чиновников, но в результате обзавелся еще одним замом, превзойдя по их количеству своего предшественника Николая Овчарова. Господин Карамышев сказал “Ъ-Черноземье”, что намерен проводить реформу «очень осторожно». Эксперты сочли, что изменения расходятся с «радикальными» предвыборными планами мэра.



Новая структура мэрии Курска 27 августа была утверждена большинством голосов депутатов. Если ранее у мэра был один первый заместитель и четверо «обычных», то теперь их всего будет шесть. В горадминистрации также меняется работа ряда подразделений. Комитет ЖКХ получил полномочия в энергетике, работе с отходами, по захоронению умерших и сносу аварийных домов. Комитет дорожного хозяйства объединил три структуры, которые отвечали за содержание, ремонт и строительство дорог. Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства лишился части полномочий и переименован в департамент пассажирского транспорта. Мэр будет лично курировать комитет архитектуры и градостроительства, округа города и отдел мобилизационной подготовки.

Я решил не сокращать число замов, а сосредоточиться на сокращении числа структурных подразделений. В данный момент их 28. В ближайшее время вы увидите результат по уменьшению их числа», — сказал “Ъ-Черноземье” Виктор Карамышев.

Он отметил, что в ряде случаев оптимизацию мэрии осложняет то, что ее структуры работают как отдельные юрлица. «К изменениям мы будем подходить очень осторожно, чтобы не повредить текущей деятельности», — добавил мэр Курска.

Первым вице-мэром (будет курировать ЖКХ и строительство, замещать господина Карамышева в его отсутствие) стал Николай Цыбин. Он и ранее курировал стройку в должности профильного зама экс-мэра Николая Овчарова, а после его отставки около месяца был временным градоначальником. До изменения структуры мэрии в круг полномочий господина Цыбина также входили архитектура, транспорт и связь.

Вице-мэром по социальным вопросам (образование, культура, спорт) утвержден Владимир Гребенкин, экс-председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области. Фактически он занимает кресло вице-мэра с середины августа. Финансы, экономику и инвестиции станет курировать Эдуард Кудрявцев, экс-начальник управления налоговой политики областного комитета финансов. В статусе и.о. зама он работает с конца июня.

На должности вице-мэра по внутренней политике и правовому обеспечению утверждена Наталья Бастрикова, ранее работавшая в прокуратуре. Она будет курировать кадры, управление делами, секретариат и пресс-службу, отвечать за работу с партиями.

Вакантной остается должность одного заместителя, курирующего дороги, транспорт и связь. Виктор Карамышев сообщил “Ъ-Черноземье”, что согласовывает с обладминистрацией на этот пост Василия Волобуева, работающего в данный момент первым зампредом регионального комитета ЖКХ.

Освободиться может пост вице-мэра, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Его сейчас занимает в статусе и.о. Андрей Арсеньев. В июне он покидал этот же пост, уступив кресло Михаилу Глазунову, который в итоге не проработал в мэрии и месяца. Господин Карамышев уточнил, что «работает над выбором кандидатуры на этот пост».

Политолог Владимир Слатинов считает, что мэр не провел «революционных» изменений, о которых говорил во время предвыборной кампании. «Тогда он декларировал “быстрые и решительные” реформы в горадминистрации. Говорил о том, что они будут направлены на сокращение руководителей, упрощение аппарата и повышение эффективности управления городом. Но, очевидно, он скорректировал свои желания, столкнувшись с реальной бюрократической машиной, — полагает господин Слатинов. — По сравнению с планами изменения кажутся рутинными. Но невозможно перестроить этот механизм разом, не имея большого резерва кадров». По мнению политолога, процесс обновления структуры мэрии Курска продолжится.

Господин Слатинов также обратил внимание на то, что нынешний принцип выбора вице-мэров не изменился по сравнению с «традиционной ротацией между городом и областью при экс-губернаторе Александре Михайлове»: «Большую часть замов составили люди, явно делегированные из обладминистрации. И не только в помощь, но и для контроля».

Сергей Калашников