Совет Федерации поддержал и направил на согласование президенту кандидатуру бывшего главного саратовского прокурора Сергея Филипенко на пост руководителя прокуратуры Воронежской области. Наиболее вероятный новый глава регионального надзора отвечал на вопросы членов верхней палаты парламента: большинство ограничились словами поддержки, отдельные сенаторы поинтересовались планами и результатами многолетней работы на прошлом месте. Господин Филипенко уточнил, что уже ознакомился с состоянием преступности и социально-экономической ситуацией в Воронежской области. Он намерен сделать акцент на борьбе с коррупцией и исполнении бюджетного законодательства

Сергей Филипенко

Фото: трансляция СФ РФ

Профильные комитеты Совета Федерации РФ (СФ) 16 июня единогласно поддержали кандидатуру прокурора Саратовской области Сергея Филипенко на аналогичный пост в Воронежской области. Решение было принято после рассмотрения вопроса на совместных заседаниях профильных комитетов верхней палаты, трансляция велась онлайн. Кандидатуру представил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, подчеркнув, что Сергей Филипенко служит в органах прокуратуры с 1997 года, а с 2016-го возглавляет надзорное ведомство в Саратовской области. «За время службы зарекомендовал себя профессиональным, инициативным и требовательным руководителем. Дисциплинарных взысканий не имеет, препятствий для назначения не установлено»,— отметил господин Пономарев.

Обсуждение шло без неожиданностей, с акцентом на региональную специфику. Сенатор от Кировской области Виктор Бондарев поддержал господина Филипенко, отметив его многолетний опыт работы и руководства крупным регионом. «Это настоящий прокурор, вся его служебная линия — по прокурорскому пути. Саратовская область большая, Воронежская — не менее значимая и к тому же приграничная. Решение абсолютно логичное»,— заявил он.

Кандидатуру рассматривали на совместном заседании комитетов СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Сенатор от Воронежской области Галина Карелова спросила кандидата о планах на будущей должности в регионе. В ответ Сергей Филипенко сообщил, что «с большим интересом изучил социально-экономическое положение» региона и ознакомился с состоянием преступности в нем. Основные задачи, по его мнению, уже «обозначены руководством Генпрокуратуры РФ».

«Определенные выводы для себя я уже сделал, но говорить о них пока преждевременно. Разберусь на месте, познакомлюсь с руководителями силового блока, а дальше будем двигаться планомерно»,— сказал он. В числе основных направлений работы кандидат назвал:

координацию борьбы с преступностью и коррупцией;

защиту социальных прав граждан и бизнеса;

контроль за исполнением бюджетного законодательства.

Будущий прокурор Воронежской области Сергей Филипенко / Биография Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне — юридический университет). Служит в органах прокуратуры с 1997 года. Был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, старшим прокурором, начальником отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области, помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С июля 2009 года занимал должность заместителя прокурора Свердловской области, в декабре 2011 года назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года стал прокурором Саратовской области, где и работал до последнего времени.

Сенатор от Херсонской области Константин Басюк сосредоточился на теме поддержки участников СВО. «Участники специальной военной операции — это особая категория населения — жители страны, которые вот в силу патриотизма отдают долг Родине на передовой. Буквально недавно прокуратура Саратовской области, как и все мои коллеги из других субъектов, завершила проверку исполнения указа президента РФ №327 от 15 мая о единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции»,— ответил ему Филипенко. Он отметил в числе мер поддержки «учет всех участников СВО».

Затем сенаторы перешли к прошлому опыту кандидата. Парламентарий от Ростовской области Андрей Яцкин поинтересовался практикой решения конфликтов, вспомнив о проблемном запуске предприятия по утилизации отходов в Саратовской области. Господин Филипенко сообщил, что «изучил предприятие вдоль и поперек», но системных нарушений там не фиксировал.

Затем последовал вопрос на аграрную тематику, в ответ на который господин Филипенко прокомментировал сходства обоих регионов. «Воронежская область тоже является сельскохозяйственным регионом. Где-то они, наверное, даже соперничают между собой»,— подчеркнул он, отметив достижения Саратовской области в этом секторе. Сенатор от Тюменской области Владимир Якушев поддержал коллег с акцентом на опыт кандидата: «Человек все-таки пять лет управление Генеральной прокуратуры возглавлял».

По итогам обсуждения профильные комитеты СФ рекомендовали одобрить кандидатуру единогласно. Материалы по господину Филипенко были направлены президенту РФ, за которым остается финальное решение. В тот же день сенаторы согласовали кандидатуры будущих прокуроров Саратовской области, республик Дагестан и Башкортостан.

В мае пост прокурора Воронежской области покинул Валерий Войнов, возглавлявший ведомство пять месяцев. Источники «Ъ» полагали, что он продолжит карьеру в администрации президента РФ. За это время он успел поучаствовать в резонансных делах, например, подать антикоррупционный иск к бывшему заместителю мэра Воронежа Юрию Бавыкину, отбывающему 10-летний срок за поборы с кандидатов в депутаты на выборах в 2020 году.

Исполняющим обязанности прокурора региона после него был Дмитрий Неверов. Ранее прокуратурой региона руководил Николай Саврун, впоследствии вышедший на пенсию.

Анна Швечикова