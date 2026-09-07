Сменился управляющий ВТБ в Воронежской области

Андрей Мусияченко назначен управляющим ВТБ в Воронежской области, сообщили «Ъ-Черноземье» в банке. Ранее господин Мусияченко занимал должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу банка в Краснодарском крае.

Фото: ВТБ

Господин Мусияченко, сообщили в ВТБ, будет отвечать за развитие бизнеса банка в регионе, взаимодействие с органами власти и системообразующими предприятиями, работу с корпоративными и розничными клиентами.

Андрей Мусияченко окончил экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Карьеру в финансовой сфере начал в 1996 году в «Кубань-банке». В 2017 году возглавил дирекцию ВТБ по Краснодарскому краю, с 2019-го работал заместителем управляющего по корпоративному бизнесу в регионе.

Сеть ВТБ в Воронежской области насчитывает 16 офисов и более 230 банкоматов. Банк обслуживает более 426 тыс. физических и порядка 14 тыс. юридических лиц, по собственным данным.

Ранее ВТБ в Воронежской области возглавлял Игорь Нестеров, о назначении которого стало известно в январе 2024 года. До этого он более десяти лет руководил филиалом «Южный» банка «Открытие» в Ростове-на-Дону. В Воронежской области господин Нестеров отвечал в том числе за интеграцию бизнеса ВТБ и «Открытия». О причинах его отставки и дальнейших карьерных планах в ВТБ не сообщают.

До этого практически бессменным управляющим в регионе был Владимир Пенин, руководивший воронежским филиалом ВТБ с 1998 года. Он покинул банк в январе 2024-го. Тогда в ВТБ объяснили его уход решением продолжить карьеру вне кредитной организации.

Сергей Калашников