Десять лет без права продления

Пост уполномоченного по правам человека в Воронежской области после десяти лет работы покидает Татьяна Зражевская. Она не может занимать его больше двух сроков. Основным кандидатом в омбудсмены источники „Ъ“ в региональной власти называют главу регионального управления Минюста Аллу Стрелкову, которая провела один из первых в стране резонансных процессов по признанию некоммерческой организации «иностранным агентом».

У Татьяны Зражевской, утвержденной уполномоченной по правам человека в январе 2011 года по предложению тогдашнего губернатора Алексея Гордеева, истекают полномочия. Она не может занимать эту должность дольше двух пятилетних сроков. Госпожа Зражевская сообщила вчера „Ъ“, что сейчас работает над отчетом о своей работе в 2020 году и за последние десять лет, с которым собирается выступить в областной думе предварительно в марте.

«Речи о том, чтобы “покинуть пост”, не идет. Сформулируем правильно, по закону: заканчивается срок моих полномочий. Два срока подряд работали нормально. Дальше губернатор Александр Гусев должен внести в областной парламент какую-то кандидатуру, которую сочтет нужным, будет обсуждение», — рассказала госпожа Зражевская. Она также сказала, что на недавней встрече с господином Гусевым не обсуждала преемника: «Только отдала ему стратегию и отчеты. Сейчас мы хотим торжественно отметить десять лет работы уполномоченного по правам человека в субъектах РФ, выпустили монографию об эффективности этого института». Госпожа Зражевская была первым воронежским уполномоченным, саму должность власти ввели в июне 2010 года.

Источники „Ъ“ в региональной власти и правозащитном сообществе основным кандидатом на пост омбудсмена называют руководителя областного управления Министерства юстиции Аллу Стрелкову. Она стала известной благодаря одному из первых в России громких судебных процессов о признании организации иностранным агентом. В 2015 году госпожа Стрелкова представляла Минюст в деле о наделении таким статусом воронежской НКО «Центр защиты прав СМИ» (признана иностранным агентом). Центр впоследствии обжаловал это решение вплоть до ЕСПЧ.

Тогда госпожа Зражевская выступила оппонентом госпожи Стрелковой в споре о статусе Центра защиты прав СМИ. Она вынесла заключение об отсутствии оснований для признания НКО иностранным агентом, поскольку организация не ведет политической деятельности, не оказывает воздействия на госорганы и общественное мнение.

Алла Стрелкова возглавила управление Минюста по Воронежской области в декабре 2017 года. До этого она пять лет была замом руководителя управления Владимира Орлова. В 2017-м он сам перешел на должность зама, фактически поменявшись местами с госпожой Стрелковой.

Госпожа Стрелкова родилась 17 января 1983 года в селе Лозовое Верхнемамонского района Воронежской области. Окончила юрфак Воронежского госуниверситета. С 2004 года работала секретарем в Верхнемамонском райсуде, с 2007-го — судебным приставом в том же районе. После этого стала руководителем отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния в управлении Минюста. По данным ведомства, награждена медалью «За усердие» II степени. Согласно декларации в 2019 году она получила 1,5 млн руб. официального дохода и владеет квартирой в 34 кв. м.

Кандидатуру на пост омбудсмена в облдуме ожидают получить до 12 февраля. После чего по регламенту кандидата должна согласовать или отказать в этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, затем ее выбор предстоит утвердить областным депутатам.

«Как специалист она — наша выпускница, юридического факультета ВГУ, хороший юрист, — охарактеризовала Аллу Стрелкову госпожа Зражевская. — Я с ней особо не пересекаюсь, это своя узкопрофильная работа. Она чиновник. Руководит юстицией, юстиция исполняет функции — осуществляет регистрацию общественных объединений, она занималась этим. Как чиновник она на своем месте, сначала была замом, потом стала начальником. А как она будет на новом посту, у нас же правозащитная, а не чиновничья деятельность, посмотрим… Тут сначала надо выяснить, кто будет, она ли или кого-то еще предложат».

Алла Стрелкова со 2 февраля по 1 марта в отпуске, кроме нее прокомментировать возможное назначение некому, сказал „Ъ“ представитель регионального управления Минюста.

Сергей Калашников