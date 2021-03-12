В составе нашли ошибки

Руководитель управления СКР по Курской области Алексей Назин временно отстранен от должности из-за «серьезных недостатков» в работе. Глава ведомства Александр Бастрыкин накануне на коллегии по итогам 2020 года назвал регион в числе проблемных. Ведомство в Курске пока возглавил зам господина Назина Михаил Васильченко.

О временном отстранении от исполнения должностных обязанностей руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Курской области генерал-майора юстиции Алексея Назина вчера сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, выводы в отношении курского генерала Александр Бастрыкин сделал накануне на расширенной коллегии ведомства по итогам 2020 года. Глава ведомства выступил с критикой, помимо курского, управлений в Республике Калмыкия, Новосибирской и Тверской областях. Их руководители также отстранены и, как сообщал “Ъ-Черноземье”, могут быть отправлены в отставку.

«В работе следственного управления по Курской области по итогам прошлого года имеется ряд существенных недостатков. Анализ работы показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений», — сообщила госпожа Петренко.

На коллегии 5 марта руководитель СКР, в частности, остался недоволен результатами доследственных проверок, по результатам которых большинство сообщений о преступлениях заканчиваются вынесением отказных решений. За время отстранения господина Назина специальная комиссия проведет служебную проверку его работы «для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности», уточнила госпожа Петренко.

Обязанности господина Назина временно исполняет его зам Михаил Васильченко, сообщил “Ъ-Черноземье” представитель курского управления Дмитрий Варшавец: «Он будет работать до изменения обстоятельств, может быть на один день, два или три».

Председатель СКР уже высказывал недовольство работой главы курского управления в 2020 году. Господин Бастрыкин тогда давал поручение господину Назину тщательно проверить «все озвученные в СМИ доводы» на предмет законности выдачи разрешений на строительство сооружений в охранной зоне заповедника в селе Кукуевка Курской области и «доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела». По данному факту местные следователи устанавливали признаки халатности и превышения полномочий (ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Однако это уголовное дело было прекращено, а следствие начало проверку по признакам злоупотребления полномочиями в действиях чиновников.

Сергей Калашников