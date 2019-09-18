Роман Старовойт занялся неймингом

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел анонсированные в начале недели во время инаугурации изменения в обладминистрации. «Уменьшение» числа органов власти фактически стало объединением двух структур в одну, разделением еще одной на две, а еще четыре были переименованы. При этом господин Старовойт оставил семь вице-губернаторов вместо девяти и пока переназначил только трех из них.



Вскоре после церемонии инаугурации Романа Старовойта 16 сентября подписанное им постановление об изменениях в структуре органов госвласти опубликовала обладминистрация. «Реорганизация направлена на повышение эффективности работы администрации Курской области, устранение дублирования функций. Количество заместителей губернатора сократится, а число органов государственной власти — комитетов и департаментов — будут уменьшено. Но сокращение не самоцель. Задача — сделать структуру эффективной. Персональное наполнение структуры состоится в самое ближайшее время. В нее войдут профессионалы», — заявил господин Старовойт во время церемонии.

Однако фактически число структурных подразделений обладминистрации не изменилось. Был ликвидирован комитет пищевой и перерабатывающей промышленности, его полномочия переданы комитету АПК. При этом комитет по делам молодежи и туризму разделился на два ведомства — управление по туризму и комитет по делам молодежи. Еще четыре структуры были просто переименованы. В названии комитета промышленности, торговли и развития малого предпринимательства больше нет слова «малого». Департаменты архитектуры и градостроительства, финансово-бюджетного контроля, экологической безопасности и природопользования переименованы в комитеты.

Также господин Старовойт ввел две новые должности своих советников — по спорту и по правам инвалидов. Они не имеют статус госслужащих. Советником по спорту стала олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова. В списке других назначенных советников — координатор местного отделения ОНФ Анна Коновалова, бывший помощник руководителя администрации губернатора Александр Крылов, экс-замдиректора ФГБУ «Информавтодор» Александр Чуркин и бывший коллега господина Старовойта по «Росавтодору» Денис Шматков.

Практически все прежние руководители комитетов, департаментов и управлений обладминистрации, имевшие статус врио, были переназначены. Только председателем комитета документационного обеспечения администрации стала бывший зампред Татьяна Пашкова. Она сменила в должности Романа Коваленко, который теперь назначен главой государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Господин Старовойт сократил число своих заместителей — их будет семь вместо девяти. Пока переназначены лишь трое — должности сохранили Станислав Набоко (первый вице-губернатор), Алексей Смирнов (ЖКХ, ТЭК, регулирование тарифов) и Ирина Хмелевская (образование и здравоохранение). Не были переназначены Алексей Золотарев (курировал АПК и лесное хозяйство), Максим Бесхмельницын (цифровая экономика, труд и занятость), Валентина Нордстрем (финансы, теперь они будут объединены с экономическим блоком) и Екатерина Харченко (внутренняя политика).

Ликвидированы должности вице-губернатора по региональной безопасности — Михаил Горбунов будет возглавлять профильный комитет — и заместителя в статусе руководителя администрации губернатора — им был уволившийся еще в марте Анатолий Стрелков. Курируемые ими направления переподчинены другим вице-губернаторам. Руководителем администрации губернатора назначен Юрий Князев, но он уже не будет заместителем господина Старовойта. В обладминистрации “Ъ-Черноземье” вчера отметили, что назначения продолжатся.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что «революционных изменений» в структуре обладминистрации не произошло. «Роман Старовойт в своей предвыборной программе практически ничего не говорил о системе госуправления и кадровой политике. Очевидно, что он не стал ломать региональную бюрократическую машину, — сказал господин Слатинов. — С другой стороны, он и так настраивал ее в течение 11 месяцев работы врио, менял тех или иных чиновников. Поэтому к выборам подошел с вполне рабочей структурой, которую теперь корректирует».

«Самые заметные изменения — в полномочиях и числе вице-губернаторов. Теперь фактически не стало не двух, а трех заместителей — полномочия зама по финансам переданы первому вице-губернатору и финансовый блок соединяется с экономическим. Забавно, что к этому блоку также пристегивают безопасность после упразднения профильного зама. При этом социальные полномочия разделяются между двумя вице-губернаторами», — добавил политолог.

Сергей Калашников