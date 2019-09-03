Игорь Понкратов завершил проверку

Со 2 сентября с должности руководителя управления ФНС по Воронежской области ушел Игорь Понкратов, который был главным налоговиком региона с сентября 2017-го. Эксперты отмечают, что за эти два года в субъекте до 90 млрд руб. в год увеличился разрыв между фактически собранными налогами и суммой, которая должна набираться с существующих плательщиков. Наиболее вероятным кандидатом на должность источники “Ъ-Черноземье” называют главу калужского управления службы Андрея Ламакина.

С Игорем Понкратовым не был продлен контракт на работу во главе управления ФНС, сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве. Причины этого в службе не называли. Приказом Минфина врио руководителя УФНС со 2 сентября назначена заместитель господина Понкратова Светлана Тыняная, курирующая налогообложение юрлиц и контроль самих налоговиков.

56-летний Игорь Понкратов возглавил УФНС по Воронежской области в сентябре 2017 года, покинув аналогичную должность в белгородском управлении. Место господину Понкратову в столице Черноземья освободил Сергей Дуканов, который руководил УФНС 11 лет. Два года работы управления под руководством господина Понкратова запомнились участием службы в резонансных банкротствах структур холдингов «Рудгормаш» Анатолия Чекменева и «Содействие» Олега Малышева, а также активным привлечением полиции к налоговым проверкам для увеличения сборов. В начале 2019 года на заседании общественного совета при УФНС господин Понкратов говорил, что это позволяет вдвое повысить эффективность ревизии местного бизнеса. В результате, по его словам, за 2018 год удалось дополнительно начислить более 750 млн руб. налогов.

Игорь Понкратов также выступал с предложением обсудить целесообразность расширения возможностей его ведомства по борьбе с неплательщиками — разрешить накладывать арест на имущество компании и доли учредителей в ней сразу при начале проверки, а не по ее итогам. Пока эта инициатива дальнейшего развития не получила. Кроме того, как рассказывал господин Понкратов, материалы его ведомства легли в основу нескольких экономических уголовных дел в регионе, например о возмещении НДС в топливной сети «Калина ойл».

По данным источников “Ъ-Черноземье”, основным кандидатом на пост главы УФНС считается начальник службы в Калужской области 46-летний Андрей Ламакин. В пресс-службе территориального управления не смогли прокомментировать возможный переезд руководителя в Воронеж, сославшись на его отсутствие.

Андрей Ламакин родился 20 января 1973 года в городе Суворове Тульской области. В 1995 году окончил Калужский педагогический университет имени Циолковского. В 2003-м — аспирантуру Московского технического университета имени Баумана по специальности «математическое моделирование, численные методы и комплексы». В 2017-м окончил Финансовый университет при правительстве РФ. В 1996-1997 годах работал в милиции, до 1999-го был сотрудником кафедры в Калужском педуниверситете. В 1999-2000-х был сотрудником Сбербанка, затем трудоустроился в калужское управлении ФНС, занимал должности специалиста, замначальника и начальника отдела информатизации. В апреле 2014-го возглавил управление.

Доцент кафедры организации судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского госуниверситета Сергей Дуканов обратил внимание на ряд «серьезных проблем налогового администрирования», проявившихся в регионе «в последние годы». «Это ослабление работы по легализации теневого сектора экономики, высокие доли списания задолженности, недостаточные результаты по снижению налогового разрыва по НДС. В Воронежской области размер недополученных налогов в 2018 году составил 92 млрд руб., это 11% ВРП, — пояснил господин Дуканов. — При этом налоговая нагрузка на региональную экономику вдвое меньше среднероссийской».

«Только по налогу на доходы физических лиц совокупный доход превышает наблюдаемый на 35%, разница более 250 млрд руб., которые невидимы для НДФЛ. Бюджетные потери региона по этой статье можно оценить в 32 млрд руб. По этому показателю Воронежская область в общероссийском рейтинге попадает в тройку худших наряду с регионами Северного Кавказа, — добавил Сергей Дуканов. —

Воронежцы потребляют больше, чем официально зарабатывают. Это свидетельствует в том числе о криминальности получаемых доходов».

Сергей Калашников