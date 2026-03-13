Кадровая политика
С приходом к власти новых губернаторов плавно менялся состав администраций
Одним из заметных событий прошлого года в Черноземье стало вступление в должность двух глав областей: Александра Хинштейна — в Курской и Евгения Первышова — в Тамбовской. Оба начали с перестройки власти, однако использовав разные подходы: один сделал ставку на жесткую антикоррупционную кампанию и «обнуление» старой элиты, а другой — на интеграцию участников СВО. Оба при этом привлекали доверенных лиц с бывших мест работы. Эксперты отмечают реализацию разных политических моделей, указывая, что главам впереди предстоит столкнуться с сопротивлением местных групп.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн перед заседанием Государственного совета России участвует в акции «Елка желаний»
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Изменений не будет?
Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области в декабре 2024 года на фоне громкого уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. В ходе проведения СВО региону выделили 19,4 млрд руб. из федерального бюджета на возведение укреплений, которые распределялись АО «Корпорация развития Курской области» аффилированным лицам. Подсудимыми по одному из дел в рамках разбирательства проходят экс-губернатор Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов.
В январе 2025 года регион покинул вице-губернатор Сергей Стародубцев, тогда же сменились руководители двух ведомств: министерство информации возглавил Михаил Шумаков, а комитет региональной безопасности — Олег Горячев, до этого работавший в полиции.
Затем последовало обновление советников. 13 января на тот момент врио губернатора назначил Викторию Пенькову и Антона Черемисинова. Госпожа Пенькова ранее входила в рабочую группу «Единой России» по дольщикам, которую возглавлял Александр Хинштейн,— ей поручили проблемы переселенцев. Господину Черемисинову поручено отвечать за работу аппарата.
Советником по контролю стала Олеся Дворцова — экс-депутат, служившая в ГУ МВД по Самарской области и работающая с господином Хинштейном более десяти лет. Впоследствии она станет первым заместителем руководителя администрации и будет курировать Госжилинспекцию. В феврале к ним добавились Евгений Первышов (экс-замглавы Самары), помощник Светлана Дроздова (юрист по дольщикам) и пресс-секретарь Ирина Поспелова, ранее руководившая в Госдуме пресс-службой комитета будущего губернатора.
За «чистоту рядов»
К весне «ручной режим» переходит на новые скорости. В апреле о своем уходе объявил мэр Курска Игорь Куцак. Официальная формулировка — «по семейным обстоятельствам», однако с декабря мэр подвергался жесткой критике нового главы. В июне настала очередь главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова: и снова названа другая официальная причина — отсутствие высшего образования. Хотя сам губернатор подчеркивал его пассивность и провал работы по выдаче жилищных сертификатов. Новым главой района стал Алексей Спиридонов, до этого занимавшийся эвакуацией жителей при вторжении ВСУ.
Параллельно новый глава разворачивал кампанию за «чистоту рядов». В мае он поручил подготовить список чиновников, имевших судимости, в который вошло более 70 человек. Тогда же был уволен с формулировкой «утрата доверия» замминистра образования Александр Кабан, безуспешно пытавшийся оспорить изменение причины увольнения в суде. В августе внимание обратили на тех, кто занимал должности номинально, числясь сразу в нескольких структурах.
На заседании правительства господин Хинштейн привел пример сотрудника казенного учреждения при Минобре, который работал в пяти организациях сразу. «Видимо, мечта человечества о нуль-транспортировке успешно решена»,— прокомментировал он тогда.
Особое место заняла борьба с наследием предшественников — АО «Корпорация развития Курской области». В феврале врио губернатора попытался реанимировать структуру, назначив главой ярославского бизнесмена Александра Бережного, который вскоре был уволен после споров с действующей властью. В августе была ликвидирована и сама корпорация. Объяснение главы региона было жестким: «Понимаем, что после всего произошедшего почистить ее карму практически невозможно».
Личный контроль
После официального вступления в должность 21 сентября Александр Хинштейн утвердил новую структуру правительства. Число министерств сократили с 24 до 17 за счет слияния блоков: строительное ведомство объединили с министерством по восстановлению приграничья, экономическое развитие — с трудом и занятостью. Министерство туризма упразднили вовсе, ряд министерств потеряли статус, став комитетами. Должности зампредов правительства ликвидировали полностью: в старой структуре они дублировали функции замов губернатора.
Одновременно ключевые направления, такие как Госжилинспекция, архитектурно-градостроительный комитет, комитет региональной безопасности и департамент по профилактике коррупционных нарушений, перешли в прямое подчинение губернатору.
Врио министра здравохранения Курской области Светлана Ермолова (слева) в декабре 2025 года
Фото: личная страница в соцсети «Вконтакте»
В октябре-декабре прошли финальные назначения. Министром строительства утвердили Светлану Дроздову, финансовый блок возглавил еще один выходец из Самарской области Владимир Панферов, здравоохранение — нижегородка Светлана Ермолова.
В итоге за год работы Александр Хинштейн от обещания не делать «резких кадровых изменений» пришел к полной перестройке и состава, и структуры правительства.
«Доверие — оценка, которая приходит на основании действий»,— говорил он в начале года. К концу года стало очевидно: доверия не заслужил почти никто из старых кадров.
«Год исправления ошибок»
Бывший глава Краснодара и депутат Госдумы Евгений Первышов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора уже Тамбовской области 4 ноября 2024 года. Его предшественник Максим Егоров после трех лет работы ушел с поста, а в июле получил обвинения в даче взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Немаловажно, что господин Первышов — участник СВО, прошедший девятимесячную службу, на чем президент Владимир Путин сделал особый акцент. «Рассчитываю на то, что люди в Тамбове вас примут, примут как своего, имея в виду и те решения, которые вы приняли,— стать участником специальной военной операции»,— говорил тогда президент.
В статусе врио губернатора Евгений Первышов делал ставку на проверенных людей из прошлого опыта.
Первыми назначениями стали выходцы из Краснодара: в ноябре 2024 года пост врио руководителя аппарата правительства занял Валерий Карасев — бывший коллега по администрации Краснодара, в феврале 2025-го врио руководителя секретариата назначили Дмитрия Медведева, имеющего стаж работы в администрации Краснодара. В марте врио вице-губернатора стал Владислав Ставицкий, работавший замглавы Краснодара при господине Первышове.
Одновременно новый глава региона инициировал служебные проверки. В марте 2025 года господин Первышов объявил о таковой в отношении министра здравоохранения Екатерины Юньковой и отстранил ее от должности, пояснив: «Жители совершенно справедливо жалуются на качество медобслуживания. Есть и системные проблемы внутри министерства. Фактов о нарушениях, по-моему, выше крыши». В апреле госпожа Юнькова покинула пост, а в мае против нее возбудили уголовное дело.
В мае Евгений Первышов заявил о 23 случаях незаконного предоставления земель «псевдоинвесторам» в министерствах градостроительства и имущественных отношений, поручив провести проверки и пообещав обратиться в правоохранительные органы.
Критика коснулась и муниципального уровня. В июле он публично раскритиковал главу Моршанска Романа Поленкова: «Нет такого вопроса, где бы у вас не было проблем». Тот через неделю подал в отставку. Комментируя это событие, господин Первышов сформулировал свое кредо:
«2025 год для системы власти Тамбовской области — год исправления ошибок. Если есть ощущение, что не справляетесь, не надо сидеть и выжидать. Хочу обратиться к главам, коллеги, общайтесь больше с людьми».
В августе, еще до выборов, господин Первышов ввел «ручное управление» в Моршанске — поручил каждому министерству закрепить своего заместителя для кураторства за конкретной сферой в городе.
Боевые товарищи
В сентябре 2025 года Евгений Первышов был избран губернатором. Вся команда заместителей, работавшая с приставкой «врио», сохранила свои посты и получила полноценный статус с тем же распределением обязанностей.
В том же месяце господин Первышов сменил министра градостроительства и архитектуры. Александр Филатов был перемещен на должность главного архитектора региона, а и.о. министра назначен Алексей Кузьменко, ранее работавший в Ростовской области.
В октябре 2025-го были утверждены новые министры: Константин Шульгин возглавил министерство ТЭК и ЖКХ, Дмитрий Сомов — министерство экологии и природных ресурсов, а Марина Макова назначена министром социальной защиты и семейной политики. Все они ранее занимали эти должности с приставкой «врио» и работали в ведомствах до назначения.
Параллельно с укреплением правительства началась активная интеграция участников спецоперации во власть. В сентябре 2025 года председателем городской думы Тамбова стал кадровый офицер, участник СВО с первых дней и выпускник программы «Время героев» Константин Кутейников. Господин Первышов назвал его «боевым товарищем».
В октябре последовали новые назначения. И.о. министра экономической и инвестиционной политики стал Иван Сафронов, имеющий опыт работы в Херсонской области. Губернатор отметил: «Рассчитываю, что опыт, который вы приобрели в достаточно сложном регионе, сейчас сможете реализовать непосредственно на этой должности». Советниками губернатора назначены ветеран СВО Сергей Нефедов и Ольга Лапшина — вдова Героя России, погибшего на СВО.
В октябре Евгений Первышов продолжил обновление руководства в округах, заявив о намерении «усиливать администрации округов за счет участников СВО» из программы «Герои Тамбовщины». При этом он подчеркнул: «Необязательно сразу на руководящие посты. Давайте возможность проявить себя, зарекомендовать, поучиться. И дальше уже надо смотреть по результатам».
Веление сердца
Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин отметил, что прогнозировать итоги работы новых губернаторов в Курской и Тамбовской областях пока преждевременно, но обратил внимание на различия в их подходах и региональных условиях:
«В Курской области Александр Хинштейн применяет классическую манеру управления, опираясь на собственную команду и жесткую антикоррупционную кампанию».
«В Тамбовской области Евгений Первышов делает ставку на участников СВО, что соответствует новой модели интеграции ветеранов в региональные элиты, которую предлагает администрация президента. Подготовка таких кадров сейчас поставлена на высокий уровень, что дает основания для осторожного оптимизма. При этом строить какие-то прогнозы преждевременно, ведь местные группы влияния будут очень сильно корректировать даже удачные инициативы новых властей»,— размышляет господин Мухин.
По его словам, в Курской области справиться с тормозящим влиянием местных групп влияния, возможно, будет проще из-за последствий вторжения ВСУ и в результате более жесткой чистки элит.
«Структурные реформы в регионах, физически затронутых боевыми действиями, идут быстрее благодаря фактически чрезвычайным полномочиям губернаторов, так как президент дал им своеобразный карт-бланш на изменения»,— пояснил эксперт, уточнив, что это не гарантирует более эффективные результаты по сравнению с политикой Евгения Первышова.