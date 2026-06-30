«Я не очень люблю цифры»

В Воронежском доме журналистов прошла пресс-конференция нового начальника Главного управления МВД России по региону генерал-майора полиции Максима Петрушина. В общении с журналистами, которых он назвал коллегами, руководитель главка обошелся без статистики, заявив, что самой главной оценкой работы полиции он считает уровень доверия граждан. Господин Петрушин попросил сотрудников СМИ повышать престижность службы в полиции и раскрыл источники для восполнения дефицита кадров. Ведомство уже готово выступить в местной облдуме с несколькими законодательными инициативами по усилению общественного порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Начальник Главного управления МВД России по региону генерал-майор полиции Максим Петрушин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Мы занимаемся работой там, где происходит беда, происшествия, пропускаем через себя боль потерпевших» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Всегда считаю журналистов своего рода лакмусовой бумажкой, которая подсказывает руководителю, на что обратить внимание в первую очередь» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Главную задачу для себя я вижу не просто в восполнении дефицита, а в удержании того персонала, который сейчас есть» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По мнению господина Петрушина, в Воронеже необходимо регламентировать деятельность уличных музыкантов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Начальник ГУ МВД России по Воронежской области Максим Петрушин и начальник ОИиОС ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова во время первой пресс-конференции в Областном Доме журналистов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 6 Начальник Главного управления МВД России по региону генерал-майор полиции Максим Петрушин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Мы занимаемся работой там, где происходит беда, происшествия, пропускаем через себя боль потерпевших» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Всегда считаю журналистов своего рода лакмусовой бумажкой, которая подсказывает руководителю, на что обратить внимание в первую очередь» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Главную задачу для себя я вижу не просто в восполнении дефицита, а в удержании того персонала, который сейчас есть» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По мнению господина Петрушина, в Воронеже необходимо регламентировать деятельность уличных музыкантов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Начальник ГУ МВД России по Воронежской области Максим Петрушин и начальник ОИиОС ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова во время первой пресс-конференции в Областном Доме журналистов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале пресс-конференции господин Петрушин заявил, что вся деятельность полиции неразрывно связана со средствами массовой информации (СМИ), и назвал журналистов коллегами. «При нашем взаимодействии мы не только решаем взаимовыгодные вопросы, но и занимаемся профилактикой преступлений, доносим до населения выверенную и правильную информацию и повышаем имидж полиции. Всегда считаю журналистов своего рода лакмусовой бумажкой, которая подсказывает руководителю, на что обратить внимание в первую очередь», — сказал начальник ГУ МВД.

По собственному признанию, перед назначением Максим Петрушин сложил впечатление о регионе по лентам новостей. В целом обстановку в Воронежской области, несмотря на наличие некомплекта в региональном УМВД и других вызовов, он назвал полностью подконтрольной. Руководитель ведомства отметил налаженное взаимодействие с другими правоохранительными органами.

В общении с журналистами Максим Петрушин обошелся без статистики. «Я не очень люблю цифры. Статистика важна и дает возможность для анализа текущего периода и прогнозирования ситуации. Но я настраиваю свой личный состав, что самая главная оценка — это не процент раскрываемости, не количество совершенных преступлений и не уровень преступности. Это доверие граждан и их ощущение защищенности от преступных посягательств, это то, насколько им комфортно жить в нашем городе и регионе, насколько спокойно они могут ходить по улицам в любое время суток и в любой части города. Хотя над этим нам еще предстоит много работать», — объяснил новый руководитель главка.

Также начальник главка выразил надежду на то, что СМИ помогут поднять имидж полиции. «В какой-то степени мы немножко обделены информацией о трудовых буднях и подвигах каждого сотрудника. Ежедневный выход на службу — риск для жизни, определенный стресс и столкновение с негативной информацией. Мы занимаемся работой там, где происходит беда, происшествия, пропускаем через себя боль потерпевших», — описал условия службы господин Петрушин. По его словам, несмотря на это сотрудники воронежской полиции демонстрируют высокий уровень подготовки.

Господин Петрушин не стал называть конкретную долю некомплекта в управлении. «Главную задачу для себя я вижу не просто в восполнении дефицита, а в удержании того персонала, который сейчас есть. Пройдет время, будет повышение заработной платы, мы наберем молодежь, но нам нужны профессионалы с опытом. Самое главное — остановить отток этих профессионалов», — пояснил руководитель. Он признал, что зарплата сотрудника патрульно-постовой службы в 60 тыс. руб. отстает от средней по региону, однако ведомство сохраняет социальные гарантии — длинные отпуска, лечение в собственных медучреждениях и отдых в санаториях.

Пополнение рядов УМВД, по словам Максима Петрушина, планируется проводить за счет добровольных народных дружин, участников специальной военной операции и бывших сотрудников, которые по различным причинам покинули ведомство.

Также он подчеркнул, что сейчас для полицейских нет жестких ограничений по здоровью и акцента на юридическом образовании. В ведомстве исходя из потребностей требуются технические сотрудники, а также биологи, химики и другие узкие специалисты.

Ближе к концу пресс-конференции Максим Петрушин рассказал, что ведомство подготовило к отправке в региональную думу несколько законодательных инициатив. Например, по его мнению, в Воронеже необходимо регламентировать деятельность уличных музыкантов: они должны подавать заявки в администрацию, в которых будут указаны репертуар, время и место выступлений, чтобы не нарушать покой граждан. Также предложения включают ограничение движения мотоциклов и автомобилей с усилителями звука в ночное время и увеличение нарядов полиции на улицах.

Отвечая на вопросы сотрудников СМИ о ситуации с самокатами в Воронеже, господин Петрушин сказал, что пока этот вопрос не прорабатывался, но отметил положительный опыт Москвы и Московской области, где каждое средство индивидуальной мобильности имеет свой специальный знак. «Я предлагаю аналогичный путь. Он одномоментно упорядочит их деятельность», — сказал господин Петрушин.

В ходе часовой пресс-конференции не все журналисты успели задать вопросы новому руководителю главка. В финале господин Петрушин заявил, что он всегда открыт для общения со СМИ и рассчитывает на распространение объективной информации.

Сергей Толмачев