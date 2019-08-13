Александр Ганов развился до корпорации

Со вчерашнего дня вакантным стал пост первого вице-губернатора Тамбовской области, курирующего экономику и инвестиции. Занимавший его четыре года Александр Ганов уже проходит «корпоративные процедуры» для устройства на новом месте. По данным источника “Ъ-Черноземье” в региональной власти, речь может идти о должностях в структуре РЖД или в Минэкономразвития. Сам господин Ганов обещает сообщить о новом месте работы через неделю, заверяя, что у руководства Тамбовщины к нему не осталось каких-либо претензий.

В администрации Тамбовской области вчера сообщили “Ъ-Черноземье”, что губернатор Александр Никитин принял решение прекратить полномочия своего первого заместителя Александра Ганова с 12 августа. С 30 сентября 2015 года чиновник контролировал деятельность ряда ключевых управлений обладминистрации: экономической политики, регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности, развития промышленности и торговли, труда и занятости населения. «О последующих кадровых изменениях и распределении полномочий я сообщу дополнительно», — пообещал господин Никитин.

«У губернатора накопилась критическая масса претензий к эффективности работы Ганова, к тем направлениям экономического блока, которые он курировал, — пояснил “Ъ-Черноземье” высокопоставленный собеседник в администрации области. — В сентябре будут подводиться итоги реализации нацпроектов, и есть определенные тонкие моменты, которые нужно было расшить. Ганов этого сделать не смог, пришлось расшивать по-другому. Ну а по нему было принято кадровое решение». По словам источника “Ъ-Черноземье”, до сентября место первого вице-губернатора останется вакантным, так как для назначения необходимо одобрение со стороны областных депутатов, которые пока находятся на каникулах.

Есть разная информация, где Ганов может продолжить работу. Одни говорят про Минэкономразвития, другие — про одну из дочерних структур РЖД, третьи — про правительство соседней Воронежской области», — добавил собеседник “Ъ-Черноземье” в администрации Тамбовской области.

При этом высокопоставленный воронежский чиновник подтвердил “Ъ-Черноземье”, что Александр Ганов обсуждал возможное трудоустройство с властями региона, но устраивающего все стороны варианта не оказалось.

Сам Александр Ганов рассказал “Ъ-Черноземье”, что уже через неделю рассчитывает выйти на новую работу, но отказался говорить, на какую именно. «Конечно, я не уходил из обладминистрации на улицу. В данный момент идут корпоративные процедуры, я дал обязательство не раскрывать никаких данных до назначения», — сказал господин Ганов. Он также отверг информацию об уходе из-за каких-либо претензий со стороны губернатора. «Я проработал на этой должности четыре года, пора двигаться дальше. Это для меня эволюционное решение. Есть сфера деятельности, к которой душа лежит больше», — отметил господин Ганов.

Одним из своих самых успешных проектов в регионе он считает ТОСЭР «Котовск»: «Был дан импульс для развития этой территории. Важно, что есть принципиальное решение федеральных властей о введении налоговых льгот. В ближайшее время на территории расположатся резиденты с суммарным объемом инвестиций в 12 млрд руб.». Господин Ганов добавил, что за время его работы профильным вице-губернатором «Тамбовская область всегда занимала высокие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности».

Находящийся в отпуске глава Котовска Алексей Плахотников узнал об отставке Александра Ганова от “Ъ-Черноземье”. «Ганов руководил командой, которая создала ТОСЭР, но мы уже прошли самый важный момент его присутствия: принятие законов и положений, регистрацию земли и прочее. Не думаю, что с его уходом будут проблемы. Однако вы меня, честно сказать, огорчили», — признался господин Плахотников. По его словам, благодаря связям первого вице-губернатора в ТОСЭР пришла большая часть из девяти резидентов: «Посмотрим, куда он ушел, может, инвесторов нам будет поставлять. Нам бы еще троечку, и мы бы закрыли парк».

Выходец из банковской сферы 44-летний Александр Ганов до прихода в администрацию Тамбовщины успел несколько месяцев поруководить министерством инвестиций в правительстве Московской области, а в 2009-2010 годах был первым вице-премьером в правительстве Воронежской области. Однако известен в бизнес-кругах Черноземья он стал раньше: в 2007 году управленец перешел из инвестиционного управления Центрально-Черноземного банка Сбербанка России (ЦЧБ СБ) в топ-менеджмент Лебединского ГОКа (Белгородская область), а уже в 2008-м вернулся в ЦЧБ СБ на ключевую должность зампреда по кредитованию.

Отметим, что, покидая правительство Воронежской области, Александр Ганов также объяснял этот шаг стремлением к дальнейшему карьерному росту. Когда же он только заступал на пост первого заместителя Александра Никитина по экономике, то утверждал, что они «на 100% единомышленники», а своей главной целью называл диверсификацию региональной экономики за счет «создания предприятий, генерирующих высокую добавленную стоимость». По данным Росстата, в 2013 году ВРП Тамбовской области составил 235,86 млрд руб., из них на АПК приходилось 17,7%. По официальным данным за 2017 год, ВРП региона достиг 300 млрд руб., но теперь уже около 26% от этой суммы приходится на сельское хозяйство.

Андрей Прах, Сергей Калашников