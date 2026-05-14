Ваше белгородие, госпожа победа

Как предполагал ранее «Ъ», Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области, который он занимал более пяти лет. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен участник СВО Герой России генерал-майор Александр Шуваев. С 2002 года господин Шуваев нес военную службу, а также принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в Сирии и на территории Украины. Новый глава региона — выпускник кадровой программы «Время героев», ставшей после начала СВО аналогом «школы губернаторов», которую заканчивал господин Гладков.

Вечером в среду, 13 мая, президент Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев.

В прошлом году Александр Шуваев стал участником второго потока программы «Время героев». Наставником в рамках обучения выступал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В январе этого года господин Шуваев был назначен заместителем губернатора Иркутской области. В должности он курирует взаимодействие с правоохранительными органами.

О вероятном назначении Александра Шуваева в Белгородскую область «Ъ» сообщал в начале апреля. Тогда ряд СМИ анонсировали отставку Вячеслава Гладкова. Сам губернатор отказался от комментариев и ушел в двухнедельный отпуск, которого он, по собственному признанию, не брал якобы с 2024 года. 4 мая господин Гладков заявил, что продлил отпуск «на две недели по рекомендации врачей».

Чем известен врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев Александр Шуваев родился 7 мая 1981 года в городе Новый Оскол Белгородской области. Высшее образование получил в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил в 2002 году. Позднее завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ имени Фрунзе по программе подготовки высшего командного состава. После окончания военного училища господин Шуваев поступил на службу в вооруженные силы России. Проходил службу в Омске и Ставрополе. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в вооруженном конфликте в Южной Осетии, а также в военной операции в Сирии. В 2017 году Александр Шуваев был назначен командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле. С 2022 года принимал участие в специальной операции на Украине. За время службы получил звание генерал-майора. В июне 2025 года господин Шуваев вошел во второй поток федеральной кадровой программы «"Время героев"», инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Программа считается аналогом «"школы губернаторов"» и направлена на подготовку участников СВО к работе в системе государственного управления. Александр Шуваев удостоен звания Героя РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с 18 ноября 2020 года. Карьеру чиновника он начал в пензенском ЗАТО Заречный, которым руководил с 2009 по 2016 год. После этого перешел в правительство Ставропольского края, где дослужился до вице-премьера. В Белгородской области он сменил «тяжеловеса» Евгения Савченко, который руководил регионом 27 лет.

Для повышения своей узнаваемости до уровня предшественника господин Гладков начал нетипичную для региона кампанию открытости: по его требованию все чиновники завели страницы в соцсетях и стали отвечать на комментарии жителей.

Сам же господин Гладков начал вести постоянные прямые эфиры в соцсетях, где отвечал на подготовленные ему вопросы.

В 2021 году Вячеслав Гладков выиграл выборы главы Белгородской области, набрав 78,79% голосов.

После начала СВО образ господина Гладкова трансформировался. По сути он стал первым губернатором, кому пришлось управлять регионом в условиях, близких к военным.

Тогда глава региона стал регулярно выезжать на места обстрелов и атак дронов и решать на местах проблемы жителей, чье имущество получило повреждения в результате ударов со стороны Украины. В мае 2022 года, когда регион столкнулся с несколькими крупными атаками и переселением жителей приграничных населенных пунктов, губернатор поставил на аватар своего Telegram-канала коллаж, на котором он был изображен с автоматом за спиной. Позже господин Гладков вернул привычную фотографию.

Несмотря на действие в регионе ЧС федерального значения и непрекращающихся атак, которые этой зимой привели к масштабным перебоям с подачей света и тепла, губернатор регулярно переводил акцент на классическую региональную повестку: ремонт социальных объектов и дорог, развитие здравоохранения и образования.

В прошлом году его заместители Рустэм Зайнуллин, курировавший имущественные и земельные отношения, и Владимир Базаров, занимавшийся строительной отраслью, стали фигурантами уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений. По ходатайству Генпрокуратуры их будут судить в Москве: обвинение предполагает, что с учетом связей чиновников их дело в регионе может быть рассмотрено необъективно.

Последний резонансный инфоповод вокруг господина Гладкова касался его беспокойства замедлением работы Telegram в начале февраля.

В Белгородской области этот мессенджер является основным источником информации о сигналах ракетной опасности и угрозе атак БПЛА. Также в марте во время прямого эфира в соцсетях он зачитал гневные жалобы местных жителей на отключение мобильного интернета, признав, что действующие для обеспечения безопасности отключения связи могут усложнить обстановку в приграничных районах.

Отставку Вячеслав Гладков на данный момент никак не объяснил. Также к данному моменту неизвестно о его дальнейших карьерных перспективах. Последний пост в Telegram-канале Вячеслава Гладкова на 468,7 тыс. подписчиков был опубликован в 18:33 13 мая. Он начинался словами «Случилось то, чего мы опасались…», далее речь шла о гибели в больнице мирного жителя, который получил тяжелые ранения при атаке украинского БПЛА.

Итоги правления Вячеслава Гладкова Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область 18 ноября 2020 года (в качестве врио) и проработал губернатором 5 лет и 177 дней. За время его правления население области сократилось на фоне продолжающейся с 24 февраля 2022 года специальной военной операции минимум на 59,3 тыс. человек — с 1,541 млн человек по итогам 2020 года до 1,482 млн человек на конец 2024 года (данных по итогам 2025 года Белгородстат не предоставляет, ссылаясь на «временную приостановку» предоставления этих сведений по распоряжению правительства РФ). В 2020 году бюджет Белгородской области был исполнен с профицитом 242,4 млн руб. (доходы — 133,5 млрд руб., расходы — 133,2 млрд руб.), тогда как в 2025 году дефицит составил 14 млрд руб. при доходах 149,3 млрд руб. и расходах 163,3 млрд руб. Валовой региональный продукт Белгородской области в 2020–2025 годах вырос вдвое — с 107,0 трлн руб. до 214,3 трлн руб. Валовый сбор продуктов растениеводства, напротив, сократился на 30% — с 3,9 млн т в 2020 году до 2,7 млн т в 2025-м. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось незначительно — с 1,754 млн т до 1,8 млн т. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций области (без субъектов малого предпринимательства) снизился с 361 270,3 млн руб. в 2020 году до 163 635,2 млн руб. в 2025-м. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности сократилась с 111,8 тыс. человек до 60,1 тыс. человек. Среднедушевые доходы населения увеличились с 32 799 руб. до 65 726 руб.

Политолог Владимир Слатинов говорит, что Кремль считает военно-политическую ситуацию достаточно управляемой для перестановок губернаторов двух приграничных регионов (в один день сменился глава и Брянской области), которые продолжают подвергаться атакам: «Назначения являются четкой демонстрацией новых приоритетов кадровой политики, где основную роль начинают играть факторы участия в СВО и работы на новых территориях».

«Причем в случае Шуваева не мешает даже минимальный опыт гражданского управления и приоритетом становится его биография и прохождение программы "Время героев"»,— отмечает Владимир Слатинов.

Эксперт подчеркивает, что в связи с ротациями губернаторов внимание привлекает дальнейшее развитие уголовных дел о хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Белгородской и Брянской областях.

Политолог Александр Немцев предполагает, что недавнее эмоциональное увольнение Вячеславом Гладковым своего заместителя Рустэма Зайнуллина «в связи с утратой доверия» из-за обвинений в хищениях на линиях обороны говорит о том, что карьера теперь уже бывшего губернатора может идти по разным траекториям.

«Не приходится ждать серьезных и больших карьерных перспектив у Гладкова. По всей видимости, на каком-то этапе может идти речь либо о забвении, либо об участии в разных ролях в уголовных делах своих заместителей, либо о скромных местах, которые ему сможет подобрать его группа поддержки»,— сказал эксперт.

Эксперт предполагает, что Белгородскую область ждет «большой транзит власти, потому что Вячеслав Гладков успел в ней укорениться».

Сергей Толмачев, Ульяна Ларионова, Анна Швечикова