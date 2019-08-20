Сельским главам сокращают срок

В Воронежской области ожидается масштабное обновление руководства муниципалитетов. В ближайшее время руководители Нижнедевицкого района Валентин Копылов и Новохоперского района Виктор Петров намерены подать в отставку. Также покинуть свои должности могут главы администраций Верхнемамонского и Эртильского районов Николай Быков и Сергей Бычуткин. Собеседники “Ъ-Черноземье” в облправительстве называют ротацию возрастных глав муниципалитетов плановой. У большинства из четырех районов проблемы с демографией, инфраструктурой и привлечением инвесторов, хотя по итогам 2018 года три из них оказались в числе лучших по достижению региональных показателей эффективности.

О предстоящей отставке глав администраций четырех районов “Ъ-Черноземье” рассказали высокопоставленные источники в региональной власти. По словам одного из них, окончательно решен вопрос с отставкой нижнедевицкого главы Валентина Копылова, увольнение остальных «находится на рассмотрении». Впрочем, по словам еще одного собеседника “Ъ-Черноземье”, по личным причинам готов к отставке и 61-летний Виктор Петров, возглавляющий Новохоперский район с 1996 года. Ротацию возрастных глав источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти назвал плановой.

Глава администрации Нижнедевицкого района 65-летний Валентин Копылов, избранный на эту должность на пять лет в ноябре 2017 года (до этого он уже руководил муниципалитетом в 2008-2009 годах), подтвердил “Ъ-Черноземье” свой предстоящий уход. «Это мое решение, хотя многие мне и говорят, что оно необычное. Никаких конфликтов с вышестоящими инстанциями у меня нет», — заверил господин Копылов. Он предпочел не объяснять причины своего ухода, но отметил, что «будет рекомендовать» в качестве преемника своего заместителя Владимира Просветова.

В рейтинге муниципалитетов Воронежской области по достижению региональных показателей эффективности по итогам 2018 года Нижнедевицкий район в числе лучших, так же как и Новохоперский и Верхнемамонский. В то же время для Нижнедевицкого района характерен ряд проблем, свойственных многим муниципалитетам. Так, объем инвестиций в основной капитал в 2018 году вырос на 12,8% и составил 947 млн руб., но обеспечен он был развитием лишь одного крупного инвестора — строительством двух площадок ООО «Черкизово-Свиноводство». Район остается зависимым от сельского хозяйства и дотационным (доля налоговых и неналоговых доходов — 58,1%), более 91% местных автодорог по итогам прошлого года не соответствовали нормативам, а население района уменьшилось с 20 тыс. человек в 2012 году до 18,3 тыс. Согласно стратегии развития муниципалитета до 2035 года, численность населения продолжит сокращаться, а имеющиеся инвестиционно привлекательные участки не предназначены для крупных инвестпроектов. Тем не менее в муниципалитете планируют развивать сельхозпереработку и улучшать инфраструктуру.

Другой вероятный отставник — глава администрации Новохоперского района Виктор Петров — вчера не смог прокомментировать возможное увольнение: сначала он сослался на плохую связь и завершил разговор, а потом не отвечал на звонки “Ъ-Черноземье”. Экономические перспективы района с населением в 38 тыс. человек связаны с развитием мощностей свиноводческой группы «Агроэко» и УГМК, выигравшей конкурс на освоение медно-никелевых месторождений, что привело к массовым протестам, дошедшим до погромов и уголовных дел в отношении активистов. Среди главных проблем в муниципалитете называют низкую урожайность сельхозкультур, удаленность от Воронежа (более 200 км), высокую естественную убыль и старение населения, износ объектов водоснабжения.

61-летний глава администрации Верхнемамонского района (население — более 18 тыс. человек) Николай Быков находится в отпуске и вчера сказал “Ъ-Черноземье”, что «ничего не знает» о своей возможной отставке. Согласно документам райадминистрации, по итогам 2018 года в районе не были выполнены плановые показатели по сокращению уровня смертности трудоспособного населения и приросту налогов от малого бизнеса. Среди крупных предприятий — растениеводческие площадки «Агроэко», структуры молочного холдинга «Молвест» (Верхнемамонский молочный завод и ферма) и туристические объекты. Среди проблем, обозначенных в стратегии развития района до 2035 года,— низкий уровень производительности в сельском хозяйстве и промышленности, изношенность инфраструктуры, низкое качество услуг в сфере ЖКХ и нехватка квалифицированных кадров. Впрочем, в последнее время район стал известен и благодаря публичному конфликту: летом 2019 года селяне выступили против строительства трех свинокомплексов «Агроэко». В компании уже пообещали скорректировать планы и отдалить комплексы от жилых домов.

59-летний Сергей Бычуткин возглавляет Эртильский район с октября 2009 года. Вчера он заявил „Ъ“, что «впервые» слышит об отставке. Экономика района с населением в 22 тыс. человек связана с сельским хозяйством (ООО «Эртильский сахар» холдинга «Продимекс», ООО «Завод растительных масел “Эртильский”», ООО «Эртильмолоко») и отчасти с промышленностью (ОАО «Эртильский литейно-механический завод» и ОАО «Эртильский опытный механический завод»), которая испытывает проблемы с получением заказов. Господин Бычуткин ранее признавал значительное отставание района от ряда муниципалитетов по уровню зарплаты, а жители называли главными проблемами низкое качество дорог и недостаточную привлекательность существующих рабочих мест.

Избранный от Воронежской области член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Андрей Марков отмечает, что все четыре района — относительно небольшие, в связи с чем для них характерны схожие проблемы: «Все они нуждаются в мощных инвесторах. Впрочем, один или два инвестора в маленьком районе могут начать диктовать свои условия. В Новохоперском районе выступления против разработки никеля были несколько лет назад. В Верхнемамонском районе планы аграриев привели к недавним протестам, но можно надеяться, что ситуация разрешится наилучшим образом для всех». Но даже небольшие воронежские районы выгодно смотрятся на фоне таких же муниципалитетов в других регионах, подчеркнул господин Марков. Он не знает, есть ли у упомянутых управленцев планы уйти на пенсию, но «если говорить о лучшей модели поиска новых руководителей, то это в любом случае возвращение к всенародному избранию глав, хотя в настоящее время такой сценарий не является реализуемым».

Олег Мухин, Александр Прытков