Николай Шишкин обратит взор на Сибирь

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, Николай Шишкин, который последние 13 лет возглавлял прокуратуру Воронежской области, может занять пост заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. Назначение господина Шишкина на новую должность ожидается до конца лета, для этого его кандидатуру должна представить на согласование Совету Федерации администрация президента. Опрошенные “Ъ-Черноземье” участники местного адвокатского сообщества не видят причин, по которым бы кандидатура Николая Шишкина была отклонена сенаторами.

О том, что Николай Шишкин покидает пост прокурора Воронежской области, “Ъ-Черноземье” сообщили источники в правоохранительных органах региона и в правительстве субъекта. «О переходе Николая Анатольевича уже уведомлены его ближайшие подчиненные и губернатор, официально прокурор планирует сделать заявление по этому случаю 23 июля, когда должна пройти полугодовая коллегия ведомства»,— рассказал один из собеседников “Ъ-Черноземье”. По словам источников, господину Шишкину может достаться один из постов заместителей Юрия Чайки,— к примеру, курирующего деятельность прокуроров Сибирского федерального округа. В конце января эту должность занял Владимир Малиновский (он свое юридическое образование получил в 1976 году в Воронежском госуниверситете), однако затем у него возникли проблемы со здоровьем. Сам Николай Шишкин сообщил “Ъ-Черноземье”: «От вас узнаю о своем возможном назначении», поблагодарил «за добрые пожелания», отметив, что в ближайшее время намерен находиться на рабочем месте.

Николаю Шишкину 3 февраля исполнилось 60 лет. Он уроженец поселка Стрелица Семилукского района Воронежской области. Трудовую деятельность начал в 1976 году слесарем-сборщиком завода «Водмашоборудование» (сейчас находится в конкурсном производстве). В 1985 году окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета (кандидат юридических наук), после чего был принят стажером в органы прокуратуры. Через год стал следователем прокуратуры Семилукского района, а еще через несколько месяцев продолжил службу заместителем прокурора Хохольского района Воронежской области. В сентябре 1989-го был назначен прокурором Ольховатского района. С июня 1997 по январь 2001 года возглавлял отдел по надзору за исполнением законов в облпрокуратуре. Затем по июнь 2004-го был заместителем прокурора региона Александра Пономарева. После этого продолжил госслужбу заместителем начальника главного управления Министерства юстиции по Воронежской области — главным судебным приставом. С 2005 по 2006 годы руководил управлением Федеральной службы судебных приставов по региону. В июле 2006 года был назначен прокурором Воронежской области. Награжден многочисленными ведомственными званиями и нагрудными знаками, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В очередной раз полномочия облпрокурора Николаю Шишкину продлевали на пять лет в июне 2015 года. Очевидно, что если бы господин Шишкин не принял предложение занять новый пост, в следующем году он в любом случае покинул бы нынешнюю должность в силу ведомственных правил. О том, кто может занять место Николая Шишкина в регионе, источники “Ъ-Черноземье” не знают, но едины во мнении, что «речь идет о варяге». Временно возглавлять облпрокуратуру будет нынешний первый заместитель господина Шишкина Юрий Немкин.

В Воронежской облпрокуратуре отказались комментировать “Ъ-Черноземье” кадровые перестановки в ведомстве, но пригласили 23 июля на пресс-конференцию, официально посвященную подведению итогов работы за первое полугодие. Отметим, что на это же день запланировано очередное заседание Совета Федерации.

За 13 лет во главе облпрокуратуры Николай Шишкин, в частности, стал инициатором создания прокуратуры Воронежа, природоохранной региональной прокуратуры, различных специализированных отделов (к примеру, по надзору за исполнением федерального законодательства по противодействию экстремизму и терроризму, по защите прав предпринимателей и по борьбе с коррупцией) в аппарате надзорного ведомства. Кроме того, в Воронеже впервые в России было возведено отдельное от следователей здание для сотрудников облпрокуратуры. Сам господин Шишкин не раз заявлял, что одним из своих достижений на посту считает налаженное взаимодействие с другими правоохранительными структурами и органами власти. «Силовики и власти области работают в одном тандеме, мы постоянно координируем свою деятельность»,— пояснял он.

По процедуре, до назначения на пост заместителя генпрокурора кандидатуру Николая Шишкина, предложенную администрацией президента, должен утвердить Совет Федерации. Опрошенные “Ъ-Черноземье” юристы сошлись во мнении, что у сенаторов не должно возникнуть много вопросов к господину Шишкину.

«Меня всегда вдохновляло то обстоятельство, что в далекие 90-е годы, когда я начинал адвокатскую практику в Ольховатке, прокурором этого района был Николай Шишкин,— рассказал “Ъ-Черноземье” известный воронежский адвокат Сергей Бородин. — С тех пор мое впечатление от его работы не изменилось. Человек на своем месте. Поскольку я не биограф, не берусь оценивать в совокупности весь период руководства облпрокуратурой Николая Анатольевича, но отношу его к плеяде выдающихся воронежских юристов. Непосредственно в процессах мы с ним не встречались, но по тому, какой вектор он задает надзорной деятельности в регионе, по уровню гособвинителей могу сделать вывод, что Шишкин сочетает в себе мудрость, человечность и профессионализм. Во многом благодаря этому у нас в судопроизводстве с прокуратурой состязательность с человеческим лицом».

«С Николаем Анатольевичем мы знакомы с 1998 года, когда я был молодым следователем, а он — начальником отдела общего надзора. Талантливейший организатор, высококлассный юрист и, что самое главное, чуткий политик,— охарактеризовал господина Шишкина воронежский адвокат Евгений Пискунов. — Если ваша информация о его переходе верна, то я бы отнесся к ней двояко: с одной стороны, конечно, он уже давно заслуживает такой должности, с другой — об этом стоит сожалеть. Да, Николай Анатольевич оставляет мощную команду, но тот авторитет, который у нас имеет прокуратура — это его личная заслуга».

Еще несколько опрошенных “Ъ-Черноземье” адвокатов и общественников сошлись во мнении, что им «не хотелось бы говорить» о работе Николая Шишкина.

Андрей Цветков