Тамбову нашли антикризисного мэра

Депутаты Тамбовской городской думы назначили мэром города бывшего начальника областного управления по развитию промышленности Наталию Макаревич. Она победила на конкурсе в отсутствие серьезных конкурентов. Ее называют антикризисным менеджером, получившим повышение из-за успехов областной промышленности. Назначение госпожи Макаревич наблюдатели оценивают как логичное при существующей модели, когда чиновники администрации Тамбова принимают решения по указаниям из областной администрации.

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, гордума Тамбова на заседании 16 сентября назначила мэром областного центра Наталию Макаревич, ранее возглавлявшую областное управление по развитию промышленности. В финале конкурса конкуренцию ей составила представительница «Молодой гвардии», сотрудник юридической службы реготделения «Единой России» 23-летняя Дарья Завражина. На первом этапе конкурса отсеялись первый заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Иван Паращак и активист Андрей Бажилин.

Госпожа Макаревич свою программу развития города основывала на нацпроектах, в которые должен быть встроен Тамбов. Также она отмечала, что «эффективный диалог с гражданами» должен выстраиваться в префектурах. Госпожа Завражина пояснила, что пошла на конкурс, чтобы повлиять на развитие города: «Чтобы голос молодежи мог быть услышан». В итоге госпожа Макаревич получила наибольшее число баллов на конкурсе.

Вчера Наталия Макаревич не отвечала на звонки “Ъ-Черноземье”. На первой встрече с коллективом мэрии она заявила, что намерена проехать по префектурам и встретиться с горожанами.

Дарья Завражина вчера сказала “Ъ-Черноземье”, что «трезво оценивала свои шансы» и «не очень рассчитывала на попадание в число финалистов». По ее словам, по итогам конкурса ей «должностей никто никаких не предлагал».

Пост главы Тамбова стал вакантен в середине марта после добровольной отставки Сергея Чеботарева. С этого момента городскую администрацию временно возглавлял первый вице-мэр Дмитрий Самородин. На конкурс он не заявился, но уже вновь назначен Наталией Макаревич первым заместителем. Вчера же госпожа Макаревич назначила Антонину Колодину на пост вице-мэра — начальника управления по связям с общественностью.

«Изначально рассматривалось шесть кандидатур, в том числе Самородин. Но было принято решение выставлять другого человека, — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”, близкий к региональной власти. — Макаревич — антикризисный менеджер. В 2015 году она была начальником областного управления строительства. Именно тогда начались истории с Шамоянами (известная местная бизнес-династия, чьи юрлица назывались в связи со скандальными историями с недостроями.— “Ъ”). После этого она была начальником управления промышленности. На тот момент индекс промышленного роста недотягивал до 80%, а сейчас у нас лучший результат в ЦФО. Макаревич хорошо выстроила контакты с руководством всех промышленных предприятий, в том числе и оборонно-промышленного комплекса. Можно считать ее драйвером роста промышленности и экономики в целом. В связи с этим долго думали, обсуждали и сошлись на ее кандидатуре — это закономерный карьерный рост».

Глава регионального отделения партии «Родина» Максим Косенков, возглавлявший Тамбов в 2005–2008 годах и пользовавшийся поддержкой горожан, отмечает, что за последние годы мэрия «фактически стала управлением областной администрации по Тамбову»: «Власть в Тамбове стала безликой, серой и слабой. Эффективность власти измеряется ее способностью принимать решения, а сейчас мэрия лишена многих полномочий. Получать по каждому чиху указания из администрации области недопустимо. Городские власти теперь несут ответственность не перед жителями и даже не перед депутатами гордумы, а перед чиновниками обладминистрации».

По словам господина Косенкова, сотрудники мэрии в последние годы «жаловались на отсутствие центра принятия решений, командного духа». Госпожу Макаревич он охарактеризовал как «деятельную личность, человека с характером»: «Но нужно не нарубить дров, нужно чувствовать город».

Олег Мухин, Андрей Прах