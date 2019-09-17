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Глава Тамбовщины Александр Никитин поделился кадрами с мэрией облцентра (слева – Наталия Макаревич)

Фото: tambov.gov.ru

Тамбову нашли антикризисного мэра

Городскую администрацию возглавила Наталия Макаревич

Коммерсантъ (Воронеж) от

Депутаты Тамбовской городской думы назначили мэром города бывшего начальника областного управления по развитию промышленности Наталию Макаревич. Она победила на конкурсе в отсутствие серьезных конкурентов. Ее называют антикризисным менеджером, получившим повышение из-за успехов областной промышленности. Назначение госпожи Макаревич наблюдатели оценивают как логичное при существующей модели, когда чиновники администрации Тамбова принимают решения по указаниям из областной администрации.


Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, гордума Тамбова на заседании 16 сентября назначила мэром областного центра Наталию Макаревич, ранее возглавлявшую областное управление по развитию промышленности. В финале конкурса конкуренцию ей составила представительница «Молодой гвардии», сотрудник юридической службы реготделения «Единой России» 23-летняя Дарья Завражина. На первом этапе конкурса отсеялись первый заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Иван Паращак и активист Андрей Бажилин.

Госпожа Макаревич свою программу развития города основывала на нацпроектах, в которые должен быть встроен Тамбов. Также она отмечала, что «эффективный диалог с гражданами» должен выстраиваться в префектурах. Госпожа Завражина пояснила, что пошла на конкурс, чтобы повлиять на развитие города: «Чтобы голос молодежи мог быть услышан». В итоге госпожа Макаревич получила наибольшее число баллов на конкурсе.

Вчера Наталия Макаревич не отвечала на звонки “Ъ-Черноземье”. На первой встрече с коллективом мэрии она заявила, что намерена проехать по префектурам и встретиться с горожанами.

Дарья Завражина вчера сказала “Ъ-Черноземье”, что «трезво оценивала свои шансы» и «не очень рассчитывала на попадание в число финалистов». По ее словам, по итогам конкурса ей «должностей никто никаких не предлагал».

Пост главы Тамбова стал вакантен в середине марта после добровольной отставки Сергея Чеботарева. С этого момента городскую администрацию временно возглавлял первый вице-мэр Дмитрий Самородин. На конкурс он не заявился, но уже вновь назначен Наталией Макаревич первым заместителем. Вчера же госпожа Макаревич назначила Антонину Колодину на пост вице-мэра — начальника управления по связям с общественностью.

«Изначально рассматривалось шесть кандидатур, в том числе Самородин. Но было принято решение выставлять другого человека, — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”, близкий к региональной власти. — Макаревич — антикризисный менеджер. В 2015 году она была начальником областного управления строительства. Именно тогда начались истории с Шамоянами (известная местная бизнес-династия, чьи юрлица назывались в связи со скандальными историями с недостроями.— “Ъ”). После этого она была начальником управления промышленности. На тот момент индекс промышленного роста недотягивал до 80%, а сейчас у нас лучший результат в ЦФО. Макаревич хорошо выстроила контакты с руководством всех промышленных предприятий, в том числе и оборонно-промышленного комплекса. Можно считать ее драйвером роста промышленности и экономики в целом. В связи с этим долго думали, обсуждали и сошлись на ее кандидатуре — это закономерный карьерный рост».

Глава регионального отделения партии «Родина» Максим Косенков, возглавлявший Тамбов в 2005–2008 годах и пользовавшийся поддержкой горожан, отмечает, что за последние годы мэрия «фактически стала управлением областной администрации по Тамбову»: «Власть в Тамбове стала безликой, серой и слабой. Эффективность власти измеряется ее способностью принимать решения, а сейчас мэрия лишена многих полномочий. Получать по каждому чиху указания из администрации области недопустимо. Городские власти теперь несут ответственность не перед жителями и даже не перед депутатами гордумы, а перед чиновниками обладминистрации».

По словам господина Косенкова, сотрудники мэрии в последние годы «жаловались на отсутствие центра принятия решений, командного духа». Госпожу Макаревич он охарактеризовал как «деятельную личность, человека с характером»: «Но нужно не нарубить дров, нужно чувствовать город».

Олег Мухин, Андрей Прах


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